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Korona Virüs

'Büyük risk aldık' diyerek koronavirüsteki gelişmeyi duyurdular

İlaç şirketi AstraZeneca yeni tip koronavirüs aşısı için üretime başlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 16:15:00 -
'Büyük risk aldık' diyerek koronavirüsteki gelişmeyi duyurdular

Yeni tip koronavirüste vaka sayısı 6,7 milyonu geçerken ilaç şirketi AstraZeneca'dan önemli bir açıklama geldi. AstraZeneca, Oxford Üniversitesi'nden bilim insanlarıyla geliştirilen Kovid-19 aşısının üretimine başlandığını duyurdu.

Büyük risk alıp önden üretime başladılar

Henüz aşının tamamen başarılı olduğunun kanıtlanmamasına rağmen geliştirme sürecinin devam ettiğini duyuran şirketin CEO'su Pascal Soriot, BBC'ye açıklamalarda bulunarak, "Eğer şu an dozları üretmeye başlamazsak aşının etkili olduğu ortaya çıktıktan sonra gelecek talebe karşılık veremeyiz" dedi.

AstraZeneca, aşı üretim kapasitelerinin 2 milyar doza kadar çıkabileceğini resmi olarak duyurdu. BBC'deki Today isimli programda konuşan Soriot, "Olabildiğinde hızlı olmak istiyoruz. Elbette bu kararın riskleri de vardır fakat bunlar finansal risklerdir. Bu finansal risk aşının işe yaramaması durumunda olur. Öyle bir durumda bütün materyaller aşılar ve üretilen her şey çöpe gider" dedi.

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Yorumlar

Şeref Kazan

Mesele risk aldık ve başardık diyerek ilacın satışını garantilemek ama ilaç hiçbir işe yaramayacak AHAA buraya yazıyorum
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