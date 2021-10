Büyük resmi anlattı, sosyal medya yıkıldı! ‘Köleliği kabul edenlerin parası düşmez’

YouTube Ahsen TV kanalında bir vatandaşın son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı yorumlar ve ortaya koyduğu bakış açısı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İşte Ahsen TV'ye konuşan İbrahim Ufuk Kaynak'ın 24 dakikada Türkiye ve dünyadaki büyük resmi çizen sözlerinin bir kısmı;

Ya bağımsız ya da tabela devletsin

Dünyada 196'ya yakın devlet var. Bunların çoğu tabela devletidir. İnsanlar hep aynı şeyleri söylüyor; "Bakın yine dolar yükseliyor yine Euro yükseliyor" ve insanlar diyorlar ki "ne olacak?" bu panik halinde. Bakın ne olacak biliyor musunuz paranın sahipleri parayla oynuyorlar Bunu istedikleri zaman oynuyorlar.

Türk lirasının üç katı şu anda ruble düşüyor, İran parası düşüyor, Güney Brezilya parası düşüyor, Meksika parası düşüyor. 126 ülkenin parası sürekli düşüyor 170 civarında ülkenin parası da köleliği kabul edenlerin hariç düşmez.

Zannediyorlar ki parası yüksek olan bir ülkenin gelir seviyesi refahı da yüksektir. böyle bir şey yok örneğini vereyim size fiji diye bir ülke var. Duydunuz mu Bir tane Fiji doları dört buçuk Türk Lirası yapıyor Fiji ne üretiyor, İngilizlerin parasına kadar şu anda kura bakarsanız 12.8 12 lira 80 kuruş, ben size Ürdün parasını söyleyeyim 13 lira 20 kuruş. Ürdün daha mı büyük İngiltere'den? Bunun parayla pulla alakası yok. Kuveyt'in Dinarına bakın Kuveyt ne yapıyor, hangi malların üretimini yapıyor. Parasının değeri 30. Peki diyeceksiniz ki Rusya dünyanın en büyük petrol üreticisi, gaz üreticisi. Niye Rusya'nın parasının değeri düşüyor. Bu soru insana bir kere sorulmaz mı, insan bunun üzerine bir kere düşünmez mi. Çünkü Rusya küresel düzen içerisinde Anglosaksonlarla mücadele içerisinde o yüzden parasının değeri düşmek zorunda terbiye edilene kadar.

Enflasyon yükselişi ve TL'nin değer kaybı bir kararla durur

Türkiye'de isterseniz hemen enflasyon durur, paranın artışı durur çoğu şey düzene girebilir, sizden karşı istediklerini vermeniz lazım. İstedikleri nedir; çok basit söylüyorum bakın herkesin anlayabileceği biçimde Arapların verdiklerini vereceksiniz. Malezyalıların verdiklerini vereceksiniz.

Malezya'nın parasının değeri neden hiç düşmez?

Malezya'nın parası hiç düşmez. Niye Çünkü bütün yönetim İngilizlerdedir parasını düşmesini ihtiyacı yoktur. Oradakiler yaşarlar ama strateji ve yönetim başkalarının elindedir. Dubai diye bir devlet var zannediyor insanlar Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri diye bir devlet yoktur. Oradakiler sadece ve sadece İngilizlerdir. Ama bunu göremezsiniz siz zannedersiniz ki Araplar bir şey yapıyor. Araplarda onu yapacak belirli bir kafa düzeyi yoktur. Araplarda okumuş adamların hepsi de Amerikan Üniversitesi'nden mezundur tıpkı Nikaragua'dakiler gibi, tıpkı Polonya'dakiler gibi. Kendi ülkemizin içerisindeyiz şurada.

Türkiye'de 200 üniversite var neden Boğaziçi tartışılıyor?

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atama konusunda bir tartışma yaşanıyor. Türkiye'de ne kadar üniversite var 200. 200 tane üniversiteye rektör atandı zaman kimsenin ses çıkmıyor da bir tanesine niye çıkıyor, hiç kimse düşünmüyor mu. Bir düşündüğünüzde karşınızda deniz derya çıkıyor. Çünkü hala daha orası Robert Kolej. Türkiye'nin savunma sanayisinde bir tek projeye destek veren bir tek Boğaziçi yok. Hiçbir hocaları destek vermiyor. Bu mücadelenin büyüklüğünü görebilmek için anglosaksonlar anlayabilmek lazım. Memoirs of Mr. Hempher: Confessions of a British Spy diye bir kitap yazarın adı da Hempher. Yani bir casusun ifşaatları. İstiyorum insanlar bir kere açsın okusunlar Allah aşkına. Bu devleti yıkmak için kim nasıl çalışmış. Gertrude Bell, New York'a da gitseniz Bell Street bulursunuz, Washington'a da gitseniz Bell Street bulursunuz. Paris'e de gitseniz Bell Street bulursunuz. Bir kadın 23 yaşında Oxford Üniversitesi'ni birincilikle bitiriyor Türkoloji bölümünü, Türkçe Arapça Farsça biliyor, İslam'ı biliyor, Sünniliği ve Şialığı biliyor ve ömrünü Türkiye'yi yıkmaya adıyor. filmini söylüyorum Çöl Kraliçesi - Queen of the Desert bir kere seyredin Allah aşkına.

Gidin CHP'nin dış politika danışmanına sorun

Şu söylediklerimin içerisinde Allah aşkına gidin şimdi o Cumhuriyet Halk Partisi başkanının dış politika danışmanı da tekrar sorun. Ege'de adım atamayız. İnsan Mavi Deniz kavramına nasıl karşı çıkar, böyle bir şeyin hangi mücadelesini veriyor insanlar, hangi kafa yapısında.

"Kaybetmeye mahkumsun" dedi Tansu Çiller örneğini verdi

Sen hangi ekonomik kuralı alırsan al kaybetmeye mahkumsun o adamla çalışmadığın müddetçe. Hemen örneğini vereyim sizi Tansu Çiller Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomi profesörüydü, ders veriyordu, çok değerli bir kadındı çok başarılıydı. Türkiye'nin başına getirdik. Dedik ki "aha bu hepsini biliyor işte". Tansu Çiller bildiği bütün önlemleri aldı ve ülke yine battı. Dolar çıktığında altının düşmesi lazımdı ikisi beraber çıktı. Türk lirasının yükselmesi lazımdı faizi arttırınca, hem faizi arttı hem Türk Lirası. Siz ne yaparsınız yapın küresel sistemin sahipleri sadece para oyunuyla senin ekonominin sürekli olarak kontrol altında tutuyor. Bunun bir tek kurtuluşu vardır. Kendi bağımsızlığını elde edebilmen bunun ana temeli de şudur; kendi silahlarını üretebilmek. Türkiye 300 yıldan beri ilk defa kendi silahlarını üretiyor. Kör olmak lazım onun için görmek lazım. Bu kadar sıkıntının sebebi anlayabilmek için bunu görmek lazım. " Ama ben bunların hiç birisiyle ilgilenmiyorum. Sem benim elime patatesi koy soğanı koy, etimi istiyorum" dersen benim onu yapabilecek bir şeyim yok. Bunu Atatürk'ün arkasına saklanarak dersen adama utan derim. Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nden önce Mustafa Kemal Meclis'te bir konuşma yapıyor ve diyor ki; "Bana yetki vereceksiniz" "Bütün yetkileri" diyor; "orduyu bütünüyle ben kontrol edeceğim" diyor. Oylamanın sonucuyla kazanıyor. Evet millet yetkiyi veriyor. İlk çıkardığı 20 madde vardır. O 20 maddeye bir bakın her evden birer çorap birer don diyor askerler için. Şimdi o durumda bile değiliz. Bu ne korku. "İnsanların geleceği yokmuş" bilmem ne, insan nasıl umudunu keser kendi ülkesinden ya. Gidilecek başka bir şey mi var. 40 yıldır bitmeyen PKK bitti diye mi deliriyor insanlar. Şu şehirlerde bombalar patlamıyor, evimizde rahat oturuyoruz diye mi. Diğer ülkeler gibi caddelerden ceset toplamadık diye mi kızıyorlar. Niye kızıyor insanlar. Kendi insanına, kendi ülkesine bu kadar hakaret etmez insan, her şeyin sıkışıklığı iyi günü kötülüğünü vardır. İnsan evlenirken eşini hasta oldu diye bırakır mı, yanlış yaptı diye bırakır mı tek hatadan dolayı, affedilmez duruma gelir mi, 80 tane iyi yönünü unutup 10 tane eksiğinden dolayı bir kenara mı atar, insanda kafa var. Allah insana bir mantık vermiş akıl vermiş. 360° dünyayı çepeçevre bakın, dünyadaki ülkeler bunların nasıl kuruldu, hangi ülkelerin ne amaçla ne yapmak istediği. Biz istesek de istemesek de Türkiye değiliz, biz bir dünya ülkesiyiz hala eski imparatorluğun varisi, istesen de istemesen de.

60'a yakın ülke gezdim

Ben size kendi hayatından örnek vereyim 60'a yakın ülke gezdim, çok uzun yıllar da yurt dışında yaşadım, hala yaşıyorum geliyorum gidiyorum. Bir yerde bir iş yerinde 10'ar dakikalık molada Türk pasaportu, öğrenciyim o zaman elimdeki Türk pasaportunun elçiliğe gidip süresini uzatmak istiyordum. Açtığımda yanımdaki simsiyah bir çocuk "Aa" dedi "Benim bayrağım". Çocuğa baktım sadece dişleri beyaz. "Sen nerelisin" dedim. Dedi "Ben Sri Lankalıyım" Dedim bu senin nasıl bayrağın oluyor. Vallahi çocuğun dediğini nerede buldum biliyor musunuz. Ta ilk başta s ize söylediğim 2. Selim döneminde Açe Sultanlığına giden Osmanlı'da yolda Portekiz ve İspanyollarla savaş yapıyor. Savaşın sonunda yaralanan askerlerimiz Sri Lanka'ya bırakılıyor. Sri Lanka'ya bırakılan askerler orada unutuluyor ama adamlar Türk, duvarlara Ay-Yıldız çizmişler. Bin nüfuslu bir Sri Lanka kasabası bugün her yerinde Türk bayrakları var adam kendisini Türk olduğuna inanıyor. Şimdi Sen bu adama Türk değilsin diyemezsin.

Nijer'de İstanbuleva örneği

İstanbuleva denilen bir yer vardır Nijer'de, hiç duydunuz mu. İstanbuleva'yı bir araştırın İstanbullu demektir. Adamlar kendilerini İstanbul'dan gelen Yunus bu adlı bir hükümdar tarafından devlet yapıldıklarını inanıyorlar, inanmaları da gerekli. Çünkü zaten öyle. Osmanlı Sultanı İkinci Beyazıt diyor, Bir diyor siyahi cariyeden olma çocuğunu bizim başımıza gönderdi ve biz devlet olduk. Sen bu adamlara "Hayır sen değilsin" diyemezsin. Türkiye istese de istemese de şu içinde bulunduğunuz şehir bir imparatorluk merkezidir. Cezayir'de doğan çocuk da Kırım'da doğan bebek de, Malezya'da doğan bir başka çocuk da İstanbul'u her zaman görmek ister, orasını düşünür. Tıpkı yeni Kaledonya da doğan çocuğun Paris'i görmek istediği gibi. Bunlar imparatorluk merkezleridir.

"Kafayı mı yediniz bu milletle"

Şimdi hepsini toparlayın. Allah aşkına böyle bir kafa var mı görüyor musunuz siz CHP'de. Bu adamlar iktidar olsa HDP İçişleri Bakanlığı verse, Dışişleri Bakanlığı verse, Savunma Bakanlığını verse, hangi Bakanlığı vereceksin bu adamlara Ticaret Bakanlığı mı vereceksin. Kafayı mı yediniz bu milletle! Ne istiyor kim hangi noktaya gidiyor. Hem millet görmedi mi 40 senedir o kadar şehidimize muhal olanları bir günde nasıl gömdünüz. Elma fiyatı arttı patates fiyatı arttı diye nasıl gömdünüz. Sokaklarda her tarafta bombalar patlıyordu bir günde nasıl sattığınız.

İngiliz'in oyunu bilebilmek için hangi grupların içerisine girdiğinizi görmeniz lazım. Adamlar çok güçlü, eğer senden birisi daha fazla Müslümansa o sahtekardır, birisi senden daha fazla Kürtçülük yapıyorsa o namussuzdur arkasında başkaları vardır. Birisi senden fazla Demokrat solcu sosyal Demokrat bilmem neyse arkasında bir başka şey vardır. Çünkü hiçbir zaman anlayamazsın. Bir koyu grup vardır, onlar herkesin en başatı olurlar. Eğer durdurulamazlarsa içerisine girer ortak olurlar. Eğer bu kafa Atatürk döneminde yaşasaydı bu ülkeyi bir kuruşa satardı.

300 yıldan sonra ilk defa Türk donanması okyanuslarda dolaşıyor NATO tatbikatı için değil kendisi istediği için dolaşıyor. Kendi ülkesini bu kadar küçük gören hakikaten ben bu kafa yapısını algılayamıyorum. İki tane malın fiyatına bakarak kendisini yok farz eden eğer Atatürk döneminde yaşasaydı bu ülkeyi bir kuruşa satardı.