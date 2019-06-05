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Büyük protesto! İstifaya çağrıldı

Çekya'da 1989 Kadife Devrimi'nden bu yana gerçekleşen en büyük protesto gösterisinde Başbakan Babiş’e istifası isteniyor.

05 Haziran 2019 Çarşamba 14:23
Büyük protesto! İstifaya çağrıldı

Çekya’da başbakanlık görevini üstlenmeden önce Avrupa Birliği fonlarını usulsüz bir şekilde kullandığı öne sürülen Andrej Babiş, başkent Prag’da 120 bine yakın kişinin katıldığı bir gösteriyle istifaya çağrıldı. Söz onusu kalabalık, ülkedeki Kadife Devrim'den bu yana en büyük gösteri olarak kayda geçti.

Çekya komünizm sonrası dönemde yaşanan en büyük protesto gösterilerine sahne oldu. Başkent Prag'da yaklaşık 120 bin kişinin katıldığı gösteride yolsuzlukla suçlanan Başbakan Andrej Babis'in istifası istendi.

Başkent Prag'da sokağa inen yaklaşık 120 bin kişi Avrupa Birliği (AB) fonlarında usülsüzlük yaptığı gerekçesiyle Babis'i istifaya davet etti.

Sızan rapor

Nisan sonunda başlayan protesto gösterileri, Avrupa Komisyonu'na ait bir raporun sızması üzerine büyüdü. Başbakan Babis, sızan raporu 'Çekya'ya karşı saldırı' olarak nitelendirdi ve ülkenin istikrarsızlaştırmaya çalışıldığını iddia etti.

AB raporunda ülkenin en zengin ikinci kişisi olan Babis'in, göreve gelmeden önce milyonlarca euro değerindeki AB fonlarını usülsüz kullandığı ifade ediliyor. Raporda Çekya Başbakanı'nın çıkar çatışması nedeniyle fonları geri ödenmesi talep ediliyor.

"AB paraları geri isteyebilir"

Çekya'da yayımlanan Hospodarske Noviny gazetesi de, AB Komisyonu'nun daha önce Babiş'e ait şirketlere aktarılan fonların iadesini talep edeceğini duyurmuştu. Haberde, yapılan incelemelerin ardından Komisyon'un bir çıkar çatışması yaşandığına kanaat getirdiği ve Babiş'in başbakanlık döneminde de, kendi kurduğu Agrofert adlı holdingin karından pay aldığının anlaşıldığı belirtildi. Komisyonun iadesini talep edeceği miktarın 17,4 milyon euro olduğu öne sürülüyor.

Muhalefetten tepki

Muhalafetteki liberal-muhafazakar ODS partisinin lideri Petr Fiala işe "Ülkemiz adına tehlikeli olan tek şey, bize uluslararası utanç yaşatan başbakanın kendisidir" dedi. Çekya'nın eski maliye bakanı Miroslav Kalousek ise hükümetin başında "Avrupa paralarını çalan bir hırsız"ın olduğu suçlamasında bulundu.

Başbakan hakkında soruşturma

Çekya polisi, nisan ayında Başbakan Babis hakkında AB fonlarında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmasını istemişti.

Bu talebin ardından istifa eden Adalet Bakanı'nın yerine gelen Marie Benesova da soruşturmayı etkileyeceği iddiasıyla protestoların odağında bulunuyor.

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, 2017'de bu görevi devralmadan önce Agrofert'i yediemin yönetimine devretmişti. Ancak Slovakya doğumlu olan Babiş'in ve eşinin isimleri, Agrofert'in Slovakya'daki şubeleriyle ilgili ticaret sicil kayıtlarında hala şirket sahipleri olarak geçiyor. Söz konusu holdinge ait şirketlerde yaklaşık 30 bin kişi çalışıyor.

Komünist rejimle işbirliği yaptı

64 yaşındaki Babiş'e yöneltilen bir diğer suçlama ise 80'li yıllarda komünist rejimin gizli polis servisiyle ortak çalıştığı yönünde. Ülkesinin en zengin ikinci iş insanı olan Başbakan Babiş ise bir komploya maruz kaldığını ve hakkında karalama kampanyası yürütüldüğünü öne sürüyor.

Kadife devrim

17 Kasım ve 29 Aralık 1989 arasında Çekoslovakya'da meydana gelen öğrenci ve halk ayaklanması olarak tarihe geçen Kadife Devrim, hiç kan dökülmemesi sebebiyle bu şekilde adlandırılıyor. Çıkan ayaklanma sonucunda “komünist” yönetim düşürülmüş ve Çekoslovakya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti olarak ikiye bölünmüştü. Protestolara 200 bin kişinin katıldığı düşünülüyor. O tarihtne itibaren bu kadar büyük gösterilerse hiç görülmemişti.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 14:23
  1. Kadife devrim
  2. Muhalefet
  3. rapor
  4. Avrupa Birliği
  5. Andrej Babiş
  6. Prag
  7. Çekya komünizm
  8. Avrupa Komisyonu
  9. ODS partisinin lideri Petr Fiala

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