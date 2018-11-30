Büyük panik! Şişli'de iş merkezinde yangın

İstanbulŞişli'de bulunan bir iş merkezinde sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Dumanlar binanın çıkış yollarını kapattı. Çalışanlar dumandan etkilenmemek için üst katlara sığındı. Ancak bu kez de içeride mahsur kaldı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri yanı sıra içeride mahsur kalan çalışanları tahliye etti.

Ayrıntılar az sonra...