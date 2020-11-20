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Gündem Büyük operasyon! Belediye başkanı gözaltına alındı
Gündem

Büyük operasyon! Belediye başkanı gözaltına alındı

İzmir'in Menemen ilçesinde belediyeye yönelik düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve 21 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 09:49:00 -
Büyük operasyon! Belediye başkanı gözaltına alındı

İzmir'de, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile 21 kişi gözaltına alındı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyeye yönelik şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında olduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonda, Aksoy ve bir belediye başkan yardımcısı ile 20 kişi gözaltına alındı.

CHP'den istifa etti

Adreslerinde bulunamayan 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

 

Serdar Aksoy, geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa etmişti.

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