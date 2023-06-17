Büyük müjde verildi! Türkiye’nin o bölgesinden petrol fışkıracak! Arap petrolü kalitesinde olduğu açıklandı

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Tayyip Erdoğan'ın peş peşe müjdesini verdiği 'Gabar-Cudi' petrolünde günlük çıkarılan varil sayısı 15 bine dayanırken, Şırnak-Hakkâri arasında yer alan Kato Dağı'nda da arama çalışmalarının başlatıldığına dikkat çekti.

“ ‘Tam da seçim yaklaşırken yine mi petrol bulduk’ diye dalga geçenler Şırnak-Hakkari arasında açılan petrol kuyularına gidip baksınlar! Arap petrolü kalitesinde petrol çıkarıyoruz artık” ifadelerini kullanan Tezel, yazısında şunları kaydetti:

“Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın peş peşe müjdesini verdiği 'Gabar- Cudi' petrolünde günlük çıkarılan varil sayısı 15 bine dayanırken, Şırnak- Hakkâri arasında yer alan Kato Dağı'nda da arama çalışmaları başlatıldı.

Bestler Dereler bölgesinde de ön çalışmalar yapılıyor.

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberinde de belirttiği gibi Berat Albayrak'ın enerji bakanı olduğu dönemde petrol arama çalışmalarına hız verilmişti. Şimdi bu çalışmaların meyvelerini topluyoruz.

"Tam da seçim yaklaşırken yine mi petrol bulduk" diye dalga geçenler Şırnak-Hakkari arasında açılan petrol kuyularına gidip baksınlar!

Arap petrolü kalitesinde petrol çıkarıyoruz artık.

Kato Dağı'ndan eskiden terör haberleri gelirdi. Şehitlerin kanıyla sulanan bu dağın eteklerinde şimdi bölge halkını hızlıca kalkındıracak petrol yatakları keşfediliyor.”



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