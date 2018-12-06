Büyük müjde geldi! Emekliye destek verilecek

Son yıllarda yapılan düzenlemeler, seyyanen artışlar ve bankaların verdiği promosyonlarla, emekli maaşlarında iyileştirmeler yapıldı. Mevcut düzenlemelere ek olarak yeni çalışmalar da gündemde.

Bin lira taban maaş

Geçtiğimiz hafta meclise sunulan yasa tasarısında yer alan maddelerden biri de emeklileri yakından ilgilendiriyor. Teklifte ‘Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine ödenen aylıklar için bin TL'lik alt sınır belirlenmesi’ maddesi yer alıyor. Böylece 150 bin emekliye seyyanen zam yapılmış olunacak. Maaşı bin 18 liranın altında olan emeklilere halen yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Ancak ek ödemenin yüzde 8'e çıkarılması teklif edildi.

368 lira artış olacak

Düzenleme hayata geçerse maaşlar 30 ile 368 lira arasında artacak. Emekli aylıklarını iyileştirmek için bir başka formül ise, zam farklılıklarının ortadan kaldırılması. Tüm emeklilerin toplu sözleşmeyle belirlenen rakam üzerinden zam alması için çalışmalar devam ediyor.

(Güneş)