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Ekonomi Büyük müjde geldi! 10 bin liraya kadar olan o borçlar siliniyor
Ekonomi

Büyük müjde geldi! 10 bin liraya kadar olan o borçlar siliniyor

GSS borcu olanlar ile ilgili harekete geçildi. Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bağ-Kur'lu ya da sosyal güvencesi olmayıp GSS konusunu ihmal etmiş olanlar var. 10 bin liraya kadar olan borçlar silinecek, bunun üzerinde olanların da yarısının ödenmesi durumunda geri kalan borçtan terkin edilecek" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 10:48:00 -
Büyük müjde geldi! 10 bin liraya kadar olan o borçlar siliniyor

Sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarını iyileştiren teklifle genel sağlık sigortası borcu olan binlerce vatandaşa nefes aldıracak düzenleme yapıldı. Sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık sigortasından yararlanabilmeleri için kolaylık sağlanacak.

Borçlarının 10 bin liraya kadar olan kısmı silinecek. Böylece mağduriyetler giderilecek ve icradaki dosya yükü azaltılacak.

Sağlık sigortasından yararlanamayanlara sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar tahsil edilememiş alacak tutarlarının yüzde 50'sinin, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde defaten veya taksitle ödenmesi halinde, geri kalan kısmı terkin edilecek.

10 bin TL'ye kadar 

Sabah'ta yer alan habere göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, primini ödeyemediği için açılan 85 bin 947 dosya bulunduğunu söyledi.

Eldemir, "Bağ-Kur'lu ya da sosyal güvencesi olmayıp GSS konusunu ihmal etmiş olanlar var. 10 bin liraya kadar olan borçlar silinecek, bunun üzerinde olanların da yarısının ödenmesi durumunda geri kalan borçtan terkin edilecek. Hastaneye gelenler sağlık sigortası yok diye geri çevrilmiyor" ifadelerini kullandı.

 

 

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