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Büyük mücadelenin izleri Edirne’de yaşatıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Edirneliler, büyük mücadelenin izlerini yaşatmak için Edirne Belediyesinin düzenlendiği fener alayında buluştu.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:54
Büyük mücadelenin izleri Edirne’de yaşatıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Edirneliler, büyük mücadelenin izlerini yaşatmak için Edirne Belediyesinin düzenlendiği fener alayında buluştu. Vatandaşlar büyük zaferin heyecanına ve coşkusuna İzmir Marşı’nı söyleyerek eşlik ederken havai fişek gösterisi de katılımcılara görsel bir şölen sundu.


Edirneliler 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Edirne Belediyesinin düzenlendiği fener alayında buluştu. Şükrüpaşa İlkokulu önünden başlayan fener alayına vatandaşlar Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk’ün posterleriyle katıldı. Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı’na doğru yürüyen vatandaşlar büyük zaferin heyecanına ve coşkusuna İzmir Marşı’nı söyleyerek eşlik etti. Kent merkezi “Mustafa Kemal’in Askeriyiz” sloganlarıyla inledi. Havai fişek gösterisi ise görsel bir şölene sahne oldu.


Yürüyüş Atatürk Anıtı’nda son buldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan Edirnelilere seslenerek, “Bundan 97 yıl 4 gün önce 26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz; bütün dünya savaş tarihinde emsali görülmemiş bir şekilde 5. günde hedefine ulaştı. 5. günde Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile son ve ebedi Türk yurdunun, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türk Devletinin temelleri öyle güçlü bir şekilde atıldı ki bu temelleri bu kadar güçlü atan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Türk milletinin isimsiz her bir neferi, her bir kahramanı bugün sadece bize vatan yaptıkları bu topraklarda yatmıyorlar, bugün onlar 82 milyon Türk yurttaşının, Türk vatandaşının; gönlünde, kalbinde ve aklında yatıyorlar” dedi.


Kurtuluş Savaşı’nın emperyalizme, işgalcilere ve sömürgecilere karşı verildiğini belirten Gürkan,“Emperyalizme karşı verilen bu savaş sadece Türk milletine ışık olmadı, yüzyıllarca emperyalistlerin sömürge haline getirdiği bütün mazlum devletlere bir ışık, bir aydınlık oldu. Ülkemizdeki Kurtuluş Savaşı’ndan sonra dünyadaki bütün sömürgeler tek tek bağımsızlıklarını kazanmaya başladılar. Emperyalistler yüzlerce yıl adeta bir asalak gibi kanını emdikleri o ülkelerden, topraklardan ayrılmak zorunda kaldılar. O yüzden bugün ölümünün üzerinden bu kadar yıl geçmiş olmasına rağmen dünyada kendi ülkesinden başka ülkelerden en çok heykeli, büstü, sokağı olan lider Mustafa Kemal Atatürk’tür” diye konuştu.


Gürkan’ın, “Türkiye Cumhuriyet’i bütün hainlere karşı, bütün gafillere karşı ülkemizi yok etmek isteyen bütün terör örgütlerine karşı bugün de, yarın da, gelecekte de dimdik durmaya devam edecektir. Şundan çok eminiz Atatürk’ün izinden giden onun yolundan ayrılmayan, onun ilke ve devrimlerini içine, yüreğine sindirmiş Türk gençliği, Türk milleti oldukça ne Atatürk ne de Atatürk’ün ilke ve devrimleri, ne de Türkiye Cumhuriyeti asla ve asla yıkılmayacak, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Buna ne PKK, ne IŞID, ne FETÖ hiçbir terör örgütü ve elbette emperyalist güçler engel olamayacaklar” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:54
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