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Spor Büyük maçları es geçmedi
Spor

Büyük maçları es geçmedi

Yeniakit Publisher
2023-04-28 10:28:00 -
Büyük maçları es geçmedi

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadıkları maçlarda 4 kez rakip fileleri havalandırarak hiçbir maçı es geçmedi.

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, pazar günü Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılıların kozu Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi olacak. Sezon başında takıma katılan Icardi, büyük maçları boş geçmedi.

30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı 1'er kez görev aldı. Icardi, siyah-beyazlılara 2 gol atarken, sarı-lacivertliler ve bordo-mavililerin filelerini de 1'er kez havalandırdı.

Bu sezon Süper Lig'de 18 maçta görev alan Mauro Icardi, 13 kez gol sevinci yaşadı ve takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Icardi, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 gol kaydetti.

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