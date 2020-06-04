Büyük göç başladı, izole olmayı unutmayalım!

Resul Ekrem Şahan Ankara

İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerden Anadolu’ya ve tatil bölgelerine büyük göç başlarken, uzmanlar Akit aracılığı ile vatandaşları uyardı. Okulların tatil olması, yasak kapsamındaki 18 yaşın altındakilere aileleriyle yolculuk yapma izninin çıkmasının da etkisiyle on binlerce kişi şehir değiştirdi. Seyahat izin belgesiyle şehir değiştirmelerine izin verilen 65 yaş üstü 910 bin kişi de refakatçileriyle birlikte başka illere gitti. İç göçte vatandaşlar en çok Ege ve Akdeniz sahillerindeki illere geçiş yaparken, en fazla iç göçün yaşandığı bir diğer bölge Karadeniz oldu. Özellikle İstanbul’dan Doğu Karadeniz illerine yoğun bir geçiş yaşandı. Geçtiğimiz yılların aksine bu yıl büyükşehirlerden köylere büyük geçiş oldu.

Semptom göstermeyen ve taşıyıcı kimseler olabilir

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca, “Maskeli, mesafeli ve el hijyenine dikkat ettiğimiz sosyal hayata girdik. İnsanlarımızın bir kısmı alınan tedbirleri uygulama anlamında ciddi bir şekilde gevşeklik gösteriyor. Bu bir kısım dediğimiz kişilerde semptom göstermeyen ve taşıyıcı kimseler olabilir. Dolayısıyla virüsün dünyaya bir kişiden yayıldığını düşündüğümüz zaman hassasiyet son derece önem arz ediyor. Her ne kadar gündemimizden hızla çıkarmaya çalışsak ta bu üç kuralı sürekli aklımızın bir köşesinde tutarak yaşamayı öğrenmeliyiz. Bu gerçekle hareket ederek hepimize hayırlı ve sağlıklı bir yeni dönem temennî ediyorum. Hastalığın alevi büyük ölçüde söndü. Ama unutmayalım ki; kontrol altına alınan bir yangın küçücük bir ‘kor’dan yeniden alevlenip her tarafı yakabilir” uyarısında bulundu.

“Bir müddet sonra pandemi olarak adlandırılmasa bile epidemi, belki endemi olarak bu hastalık gündemimizde olmaya yıllarca devam edecek” diyen Karaca şunları söyledi; “Bazı illerimizin “vakayı sıfırladık” diye beyanatlarını görüyoruz. Öyle devam edebilmenin tek şartı o ilimize giriş çıkışları kapatmaktır. Bu da “normalleşme” olmayacağına göre, özellikle karantina ve sokağa çıkma kısıtlarının sıkı uygulandığı dönemlerde bunu sağlamak daha kolaydır, o yüzden bu şekilde beyanların salgın yönetimi açısından bana göre hiçbir değeri yoktur. Çünkü o küçük illerimiz birçok ihtiyacını diğer illerden hatta dünyadan temin ederken, nüfusunun önemli bir kısmı komşusu veya daha uzaktaki büyük illerde olup sürekli insan sirkülasyonu varken, insanların önemli bir kısmının tatil vs. nedenlerle “hızla hareket iştahı” varken steril kalmak mümkün değildir. Öyleyse çok sorulan bir soruya cevap arayalım. Soru şu: “Hastalığı tamamen gündemimizden çıkarmak hangi şartlarda mümkündür?” Cevap ta çok net: Bunu sağlamanın iki yolu var. Birincisi, daha henüz çalışma aşamasında ve başarılı olup olmayacağı, tüm topluma yaygın uygulanıp uygulanmayacağı belli olmayan aşı bulunur ve topluma yaygın bir şekilde birkaç yıl uygulanıp yüzde 100 bağışıklık sağlandığı zaman, ikincisi de toplumdaki tüm semptomatik ve asemptomatik vakaların tespit edilip başkalarına bulaştırmadan tedavi edilmesidir. İkinci yöntem bilimsel ve uygulama açısından sadece teorik düzeyde kalacak asla gerçekleştirilemeyecek bir yöntemdir. Birinci yöntemin de henüz uygulanabilirliği olmadığı için başta belirttiğimiz “maskeli, mesafeli, el hijyenine dikkatli” sosyal hayat gerçeği hepimiz için kaçınılmaz bir durumdur. Bu arada virüs dışında hayat devam ediyor. Biz böyle virüsle yaşarken, asıl işleri zaten düşmanla mücadele etmek olan kahramanlar, canlarını feda etmekten kaçınmadan mücadelelerini devam ettirmekteler. Son hafta polis ve askerlerimizden şehitler oldu. Allah (C.C.) mekanlarını cennet eylesin. Karantina şartlarından ve birazcık kaçan rahatlarından şikayetçi olan bizler bu kahramanları örnek alalım.

Temas konusuna dikkat etmeye devam edilmeli!

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ufuk Tütün de, maske, mesafe, el hijyenine dikkat edilmesi uyarısında bulunarak, “Her ne kadar seyahat yasağı kalksa da temas konusunda gerekli tedbirleri uygulamak gerekiyor. Vatandaşlar kendilerini izole etmeyi akıllarından çıkarmamalı” diye konuştu.