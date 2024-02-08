Büyük depremler öncesi görülen kıyamet balığı Tayvan’da ortaya çıktı
Deprem habercisi olarak anılan 'Kıyamet Balığı' Tayvan'da görüntülendi.
Dalgıçların Tayvan açıklarında kayda aldığı balığın vücudundaki delikler dikkat çekti.
Kürek balıkları 2011'de Japonya'da meydana gelen büyük deprem öncesi Fukuşima'da yüzeye yakın yerlere çıkmıştı.
Kıyamet Alameti, Deprem habercisi olduğu iddia edilen 'Kıyamet Balığı' görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
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