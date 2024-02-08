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Gündem Büyük depremler öncesi görülen kıyamet balığı Tayvan’da ortaya çıktı
Gündem

Büyük depremler öncesi görülen kıyamet balığı Tayvan’da ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-02-08 13:24:00 -

Deprem habercisi olarak anılan 'Kıyamet Balığı' Tayvan'da görüntülendi.

Dalgıçların Tayvan açıklarında kayda aldığı balığın vücudundaki delikler dikkat çekti.

Kürek balıkları 2011'de Japonya'da meydana gelen büyük deprem öncesi Fukuşima'da yüzeye yakın yerlere çıkmıştı.

Kıyamet Alameti, Deprem habercisi olduğu iddia edilen 'Kıyamet Balığı' görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

 

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