Büyük depreme hazırlık! Bakan Kurum: İstanbul'daki 1,5 milyon riskli bina taşınacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeniden gündeme gelen Büyük İstanbul depremi riskine karşı yapılan incelemelerde, 1,5 milyon riskli konutun taşınmasına karar verildi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremler yurt genelinde büyük paniğe neden oldu. Uzmanlar tarafından 'Asrın felaketi' olarak kayıtlara geçen depremde 44 binin üzerinde vatandaş hayatını kaybetti. Depremin ilk anından itibaren devletin tüm kurumları afet bölgesine seferber edilerek yaraları sarmaya başladı.

Binaların deprem dayanıklılığı tespit edilmeye başlandı

Sahada koordineli şekilde çalışmalar yürütülürken, binalardaki ihmalkarlıklar da bir kez daha gözler önüne serildi.

Bu durumun başta İstanbul olmak üzere tüm illerde korku meydana getirmesiyle birlikte vatandaşlar da harekete geçti. Oturdukları binaların depreme dayanıklı olup olmadığını inceleten ev sahipleri, yetkililere seslenerek yıkımın başlaması için çağrıda bulundu.



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İstanbul'da incelemeler yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yurt genelinde ekipleri harekete geçirdi. Büyük İstanbul depreminin yeniden gündeme gelmesiyle, İstanbul'da incelemeler yapıldı.

"Acilen dönüşmesi gereken 300 bin konut var"

Son durumu aktaran Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Bir seferberlik anlayışıyla kentsel dönüşüm sürecini yürütmek zorundayız. Buradaki kararlılığımızı hep birlikte elimizi taşın altına koyarak yürütmek zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde gerek kentsel dönüşümdeki finans desteğine ilişkin kararlılığımızı, gerek Marmara Bölgesi'ne ilişkin kentsel dönüşüm hedefimize ilişkin önemli projelerimizi açıklayacak.

"Riskli binalar taşınacak"

Oluşturulacak yeni rezerv alanlardaki uydu kentlerimizle birlikte ilave nüfus getirmeden çalışacağız. İstanbul'da dönüşmesi gereken 1,5 milyon bağımsız bölümün olduğunu, bunların acilen dönüşmesi gereken 300 bininin bir an önce dönüştürülmesine ilişkin, İstanbul'da sadece bakanlığımızın 94 bin bağımsız bölümden oluşan projeleri var.

Riskli 1,5 milyon konutu dönüştüreceğimiz 2 rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız. Bu çerçevede yoğunluğu azaltarak kentsel dönüşüm projelerimizi, tüm deprem bölgelerinde ve Marmara Bölgeleri'nde devam edeceğiz. Sanayi alanlarımızı da depreme karşı güçlendirecek adımlarımızı atacağız. Tüm bu çalışmaları 780 bin kilometrekare vatan toprakları içerisinde eş zamanlı yürüteceğiz.