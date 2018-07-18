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Büyük darbe vurulacak! Adnan Oktar örgütüne ikinci operasyon

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik yapılan soruşturmanın ikinci dalgası yolda. Büyük bir gizlilik içinde yapılan operasyonun deşifre olmaması için az sayıda polisle çalışıldığı ve önümüzdeki günlerde daha geniş çaplı operasyonla şüpheli sayısının artacağı öğrenildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 17:49
Büyük darbe vurulacak! Adnan Oktar örgütüne ikinci operasyon

Hürriyet'in haberine göre; İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonun deşifre olmaması için büyük bir gizlilik içinde yürütüldüğü ortaya çıktı. Operasyon bilgisinin çok az polisle paylaşıldığı ve yardım alınan kurumların da sınırlı sayıda tutulduğu öğrenildi. Büyük bir gizlilikle yapılan ve 187 kişinin gözaltına alındığı operasyonun ileriki günlerde ikinci dalgasının yapılacağı ve şüpheli sayısının daha fazla artabileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 17:49
  1. İstanbul
  2. Adnan Oktar

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