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Dünya Büyük çöküş: Almanya'da enflasyon 50 yılın en yüksek seviyesine fırladı!
Dünya

Büyük çöküş: Almanya'da enflasyon 50 yılın en yüksek seviyesine fırladı!

Almanya'da mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 7,9 ile 50 yılın zirvesine çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 11:11:00 -
Büyük çöküş: Almanya'da enflasyon 50 yılın en yüksek seviyesine fırladı!

Almanya'da enflasyon oranı mayıs ayında neredeyse 50 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Gıda ve enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisi ile Mayıs ayında enflasyon yıllık yüzde 7,9'a çıktı. Bu, 1973 yılından bu yana görülen en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.

AB uyumlu enflasyon da Mayıs ayında yıllık yüzde 8,7'ye ulaştı.

Detatis verilerine göre Almanya'da tüketici fiyatları Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. AB uyumlu olarak hesaplandığında aylık enfyasyşon yüzde 1,1 olarak gerçekleşti.

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