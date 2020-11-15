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Spor Büyük Britanyalı Peaty, 100 metre kurbağalamada dünya rekoru kırdı
Spor

Büyük Britanyalı Peaty, 100 metre kurbağalamada dünya rekoru kırdı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 22:28:59 -
Büyük Britanyalı Peaty, 100 metre kurbağalamada dünya rekoru kırdı

İSTANBUL (AA) - Büyük Britanyalı yüzücü Adam Peaty, Uluslararası Yüzme Ligi'nin yarı finalinde erkekler 100 metre kurbağalama yarışında dünya rekorunu kırdı.

Peaty, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyondaki yarışı, 55.49'luk derecesiyle ilk sırada bitirdi.

25 yaşındaki yüzücü, Güney Afrikalı Cameron van der Burgh'un 55.61 ile kırdığı dünya kısa kulvar rekorunu 11 yıl sonra ele geçirmeyi başardı.

Peaty, 55.74 ile milli sporcu Emre Sakçı'ya ait olan Avrupa rekorunun da yeni sahibi oldu.

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