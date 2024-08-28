Büyük bir doğalgaz rezervi keşfedildi! Denizden resmen fışkırıyor
Avusturya merkezli bir petrol ve doğalgaz şirketi OMV, Norveç Denizi'nde önemli bir doğalgaz keşfine imza attı.
Avusturyalı OMV şirketinin yan kuruluşu olan OMV (Norge) AS, Norveç Denizi'nde büyük bir gaz keşfini ortaya çıkardı.
PL 1194 bloğunda açılan kuyuda, 30 ila 140 milyon varil petrol eşdeğeri arasında tahmini geri kazanılabilir hacimlerle karşılaşıldı.
Keşif gerçekleştirilen kuyu, Norveç’in 300 km batısında ve 1.064 metre su derinliğinde, mevcut Polarled boru hattı altyapısından ve Aasta Hansteen sahasından sadece 65 kilometre uzakta bulunuyor.
Bu yakınlık, daha az karbon ayak iziyle daha hızlı ve daha ekonomik planlama ve yürütmeye olanak tanıyarak potansiyel saha gelişimini kolaylaştıracak.OMW’nin her biri %30 hisseye sahip olan Vår Energi ASA ve Inpex Idemitsu Norge AS ile ortaklaşa faaliyet gösteren PL 1194 lisansında %40 hissesi bulunuyor.
OMV'nin Enerjiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Berislav Gašo yaptığı açıklamada, “Hedefimiz gazın üretim portföyümüzdeki payını 2030 yılına kadar %60'a çıkarmak. Bu ticari keşif, çeşitliliğimizi artırıyor ve Avrupa'da güvenilir bir gaz tedarikçisi olarak konumumuzu güçlendiriyor” dedi.
Enerji Günlüğü
Gündem
Türkiye'ye 300 yıl yetecek doğalgaz rezervinin üzerinde İHA'lar uçmaya başladı! İstihbarat bölgede
Ekonomi
Bill Gates'in gözünü diktiği, arazi topladığı bölgede doğalgaz bombası! Köylüler şaşkın, ekipler bölgeye gidiyor
Gündem
Türkiye'nin doğalgazına çökme planı! İsrail ve ABD'nin gizli hedefi ortaya çıktı: Orayı Ankara'dan koparmak istiyorlar