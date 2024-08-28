Büyük bir doğalgaz rezervi keşfedildi! Denizden resmen fışkırıyor

Avusturyalı OMV şirketinin yan kuruluşu olan OMV (Norge) AS, Norveç Denizi'nde büyük bir gaz keşfini ortaya çıkardı.

PL 1194 bloğunda açılan kuyuda, 30 ila 140 milyon varil petrol eşdeğeri arasında tahmini geri kazanılabilir hacimlerle karşılaşıldı.

Keşif gerçekleştirilen kuyu, Norveç’in 300 km batısında ve 1.064 metre su derinliğinde, mevcut Polarled boru hattı altyapısından ve Aasta Hansteen sahasından sadece 65 kilometre uzakta bulunuyor.

Bu yakınlık, daha az karbon ayak iziyle daha hızlı ve daha ekonomik planlama ve yürütmeye olanak tanıyarak potansiyel saha gelişimini kolaylaştıracak.OMW’nin her biri %30 hisseye sahip olan Vår Energi ASA ve Inpex Idemitsu Norge AS ile ortaklaşa faaliyet gösteren PL 1194 lisansında %40 hissesi bulunuyor.

OMV'nin Enerjiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Berislav Gašo yaptığı açıklamada, “Hedefimiz gazın üretim portföyümüzdeki payını 2030 yılına kadar %60'a çıkarmak. Bu ticari keşif, çeşitliliğimizi artırıyor ve Avrupa'da güvenilir bir gaz tedarikçisi olarak konumumuzu güçlendiriyor” dedi.

Enerji Günlüğü