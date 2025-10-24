  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor Büyük anlaşma! Galatasaray KAP'a bildirdi
Spor

Büyük anlaşma! Galatasaray KAP'a bildirdi

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Büyük anlaşma! Galatasaray KAP'a bildirdi

Galatasaray, 10 yıl için 83 milyon euro karşılığında sponsorluk anlaşması yapıldığını açıkladı.

Galatasaray, forma sponsorluğu çerçevesinde PUMA ile 10 yıl için 83 Milyon Euro karşılığında anlaşma yapıldığını açıkladı. Ayrıca anlaşmada 14,5 Milyon €'luk başarı bonusu elde edilebileceği duyuruldu.

"Şirketimiz ile Puma Spor Giyim Sanayi ve Tic. A.Ş. (Puma) arasında imzalanan ve 20.11.2023 tarihinde KAP'ta ilan edilen sponsorluk sözleşmesinin tadil edilmesi için ek protokol imzalanmıştır. Ek protokol uyarınca, sözleşmenin süresi 2035-2036 (5+5)  futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.  Bu kapsamda, ana sözleşme uyarınca, Şirketimize ödenecek toplam net 25.000.000 EURO tutarlı  sabit ödeme, 10 (on) futbol sezonu için 83.000.000 EURO olarak revize edilmiştir.  Bununla birlikte, şarta bağlı başarı koşullarının gerçekleşmesi durumunda 14.500.000 EURO'ya kadar başarı bonusu elde edilebilecektir."

Galatasaray'a karşı 52 yıllık hasret
Galatasaray'a karşı 52 yıllık hasret

Spor

Galatasaray'a karşı 52 yıllık hasret

Teknoloji devlerinden ortak hamle! Galaxy XR sahneye çıktı
Teknoloji devlerinden ortak hamle! Galaxy XR sahneye çıktı

Teknoloji

Teknoloji devlerinden ortak hamle! Galaxy XR sahneye çıktı

Galatasaray taraftarı üzülecek! İlkay Gündoğan’ın kaçıracağı maçlar belli oldu
Galatasaray taraftarı üzülecek! İlkay Gündoğan’ın kaçıracağı maçlar belli oldu

Spor

Galatasaray taraftarı üzülecek! İlkay Gündoğan’ın kaçıracağı maçlar belli oldu

Galatasaray'da Göztepe mesaisi
Galatasaray'da Göztepe mesaisi

Spor

Galatasaray'da Göztepe mesaisi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23