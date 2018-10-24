Büyük ana sayılı günler kaldı! ‘Her zorluğu getiririz dize, engeller vız gelir bize’
İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışına çok az bir süre kala 'Zafer Anıtı' temalı reklam filmi yayınlandı.24 Ekim 2018 Çarşamba 14:42
Açılışına bir hafta kala, İstanbul Yeni Havalimanı (İYH) için ‘Zafer Anıtı’ temalı reklam filmi TV kanallarında ve dijital mecralarda yayına alındı.
İGA 25 yıllığına işletmesini üstlendi
İYH’nin inşaatını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA’nın açılış için hazırladığı reklam filminde renkli görüntülere yer veriliyor.
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