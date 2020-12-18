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Gündem 'Büyücü'lere eş zamanlı operasyon!
Gündem

'Büyücü'lere eş zamanlı operasyon!

Balıkesir'de, büyü bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 4 zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 23:51:00 -
'Büyücü'lere eş zamanlı operasyon!

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, peygamber soyundan geldiklerini söyleyen F.C, D.C, Y.C ve S.C'nin, evinde ve kendisinde büyü olduğu iddiasıyla bir kişinin 13 bin lira ve bir miktar ziynet eşyasını aldıklarını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla şüphelileri yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.C, D.C, Y.C ve S.C. nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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