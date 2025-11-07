  • İSTANBUL
'Büyücü'ler paketlendi

Ankara polisi tarafından 'büyü' dolandırıcılığı operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyadan büyü yaptıklarını öne süren dolandırıcılara ulaşan kişilerin, 'Eşim benden uzaklaştı, aramızı düzeltin', 'Kaynanam eşimle aramızı bozuyor onu bizden uzaklaştırın' ve 'Psikolojik sıkıntılarımdan arınmak istiyorum' gibi taleplerde bulunduğu belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin para karşılığında, sözde 'bağlama' ve 'arınma' büyüsü yaparak mağdurların isteklerini yerine getirmeyi vadettiği tespit edildi. Başkalarının banka hesaplarını kiralayan şüphelilerin, büyünün tutması için mağdurlardan sürekli para isteği, ayrıca ele geçirdikleri video ve fotoğrafları yakınlarına göndereceklerini söyleyerek, tehdit ve şantajlarla para almaya devam ettiği saptandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla A.Ö., A.A. ve U.U.Y. isimli şüpheliler İstanbul'da yakalanarak Ankara'ya getirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

