0553 313 94 23

BUÜ’de bayramlaşma sevinci

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) bayramlaşma geleneği devam ediyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 13:00
BUÜ’de bayramlaşma sevinci

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) bayramlaşma geleneği devam ediyor. Akademik ve idarî personelin ilgi gösterdiği törende Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve rektör yardımcıları bütün personelle tek tek bayramlaştı.


Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşma töreninde Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Adem Doğangün hazır bulundu. Tören öncesinde kısa bir selamlama konuşması yapan Kılavuz, birlik ve beraberlik ile daha yaşanılır bir dünya meydana getirmenin mümkün olduğunun altını çizdi. İdâre olarak görevde 110 günü tamamladıklarını, akademik ve idarîkadrolarımız ile kurban bayramına erişmekten dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Cenab-ı Hak’tan sağlık ve afiyet üzere nice bayramlara erişmemizi niyaz ediyorum. Bayramın adı kurban. Kurban kelimesi yakınlaşmak demek. İnşallah bizim için manevî olarak dini değerlerimize yaklaşma noktasında bir vesile olur. Kurban Bayramı’nın maddi ve manevî mânâda öğrencilerimizin, akademik ve idarîpersonellerimizin, tüm paydaşlarımızın, şehrimizin, ülkemizin, İslam dünyasının ve en geniş platformda da bütün insanlığın birbirine yakınlaşmasına ve dayanışmasına vesile olmasını diliyorum. Bayramın huzur içerisinde sağlıkla, afiyetle, sevdiklerinizle, bugününüzden daha iyi geçecek şekilde idrak edilmesini ve hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.


Programın ardından Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve rektör yardımcıları Prof. Dr. FerudunYılmaz, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Adem Doğangün törene katılan bütün personel ile tek tek bayramlaştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 13:00
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükkılıç’ın videosu 192 bin kişi tarafından izlendi
    1. Büyükkılıç’ın videosu 192 bin kişi..
    2. Gezici sanatçılar ıslıklarken, Fransız..
    3. Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere..
    4. Defolu çorapla dudak uçuklatan vurgun!
    5. Kıbrıs'ta kritik görüşme sona erdi
    6. HDP Sözcüsü Günay Kubilay:
    7. Futbol: TFF 1. Lig
    8. Kadın girişimci ’şalvar turizmi’ için..
    9. Çaldıran’a yapılacak 5 spor tesisi..
    10. Denizli'deki deprem
    11. Abdurrahim Albayrak, Falcao için..
    12. "Umarım avantajlarımızı..
    13. Migros ve Trendyol’dan iş birliği
    14. Kurban pazarında hareketlilik arttı,..
    15. Akıncı ve Anastasiadis’in görüşmesi..
    16. Kurban Bayramı öncesinde gıda..
    17. Badem çorbası | Sütlü tadıyla bol..
    18. Şehitler kabirleri başında dualarla..
    19. Kamudan ihraç edilen 6 kişiye FETÖ..
    20. İzinsiz bindiği motosiklet ile yedek..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!