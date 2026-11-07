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Gündem Bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı: Komşudan aldığı mantar hayatına mal oldu
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Bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı: Komşudan aldığı mantar hayatına mal oldu

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Bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı: Komşudan aldığı mantar hayatına mal oldu

Bursa İnegöl’de komşularından aldığı mantarı evinde pişirerek yiyen 54 yaşındaki Feriha Sabitoğlu, bir süre sonra fenalaştı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırılan kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kadının naaşı Adli Tıp Kurumu’na gönderilerken kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olay saat 10.00 sıralarında İnegöl’ün Baykoca Mahallesi Mimar Sokaktaki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede ikamet eden Feriha Sabitoğlu (54), komşularından aldığı mantarı evinde pişirerek yedi. Sabaha karşı mide bulantısı ve kusma şikâyetleri yaşamaya başlayan kadını gören ailesi 112’ye bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Feriha Sabitoğlu’na ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan kadın, burada tedavi altına alındı.
Kalbi duran kadın doktorların tüm müdahalelerine kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kadının cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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