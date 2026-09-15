Bütün köy, jandarma ile aramaya çıktı! Kayıp inek tarlada doğum yapmış halde bulundu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bilecik’in Okluca köyünde kaybolduktan sonra jandarma ve köylülerin her yerde aramaya başladığı büyükbaş hayvan, tarlada doğum yapmış halde bulundu.
Bilecik’e bağlı Okluca köyünde Mehmet Ertürk’e ait büyükbaş hayvanın kaybolduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Jandarma Asayiş Timi ve AFAD ekiplerinin bölgede gerçekleştirdiği arama çalışmaları sonucunda hayvan bir tarlada bulundu. Doğum yaptığı belirlenen büyükbaş hayvan, yavrusuyla birlikte sahibine teslim edildi.