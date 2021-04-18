  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bütün çalışanları yakından ilgilendiriyor! Yargıtay'dan flaş Cumartesi mesaisi kararı
Ekonomi

Bütün çalışanları yakından ilgilendiriyor! Yargıtay'dan flaş Cumartesi mesaisi kararı

Yargıtay, Cumartesi günü çalışıp çalışılmamasına işverenin yönetim hakkı kapsamında belirleyebileceğine karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 12:12:00 -
Bütün çalışanları yakından ilgilendiriyor! Yargıtay'dan flaş Cumartesi mesaisi kararı

İş Mahkemesi’ne başvuran işçi, fazla çalışma ve hafta tatili ücreti alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı, davanın reddini talep etti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti.

Taraflar kararı istinafa götürünce devreye Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi girdi. Daire, taraf avukatlarının itirazlarını reddetti. Bu kez davacı kararı temyiz etti. Dava dosyasını yeniden değerlendiren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda; davalı işyerinde haftanın 5 gününün iş günü olduğu ve Cumartesi ve Pazar günleri çalışıldığında bu çalışmanın hafta tatili çalışması olduğu kabul edilerek hesaplama yapıldığı vurgulandı.

Yönetim hakkından kaynaklı

İşyerinde normalde cumartesi günleri çalışılması veya çalışılmaması işverenin yönetim hakkından kaynaklandığının altı çizildi. Yargıtay kararında şöyle denildi:

“Eğer bireysel veya toplu iş sözleşmesinde cumartesi gününün açıkça hafta tatili (akdi tatil) olduğu düzenlenmemiş ise o gününün işgünü sayılması gerektiği, davalı işyerinde ise haftanın 6 gününün iş günü, 1 gününün hafta tatili olduğunun kabulü gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle Mahkemece cumartesi ve pazar gününün hafta tatili olarak kabul edilmesi hatalıdır. Yine, bu hesaplama yöntemine göre fazla çalışma ücretinin davacı yararına değişmesi halinde, davacının fazla çalışmalarının hafta tatili olarak hesaplandığı dikkate alınarak bu yönden davalı yararına usuli kazanılmış hak oluşmayacağı kabul edilmeli. Temyiz olunan İş Mahkemesi kararının ve bu karara karşı istinaf başvurusunu esastan reddeden Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozularak ortadan kaldırılmasına, dosyanın kararı veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bekr

İyi ... yedi
  • Yanıtla

hüseyin

memura gelince 5 gün. işçiye geldimi falan filan. o kararı verenler cumartesi günü de işe gelsin
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
DEAŞ komşuyu vurdu! Ölü ve yaralılar var
Dünya

DEAŞ komşuyu vurdu! Ölü ve yaralılar var

Kerkük'te Irak askerlerini hedef alan terör örgütü DEAŞ 1 kişiyi öldürdü 5 kişiyi yaraladı.
FETÖ'de terör elebaşı kim olacak? Kavgası
Gündem

FETÖ'de terör elebaşı kim olacak? Kavgası

Terör örgütü FETÖ hakkında açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, canlı yayında FETÖ'nün içinde terör elebaşı olmak için b..
İmamoğlu'nun yönettiği İBB'den bir kötü haber daha! Belediye borç dahi alamayacak duruma geldi
Gündem

İmamoğlu'nun yönettiği İBB'den bir kötü haber daha! Belediye borç dahi alamayacak duruma geldi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay