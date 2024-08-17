Bütün bu olaylar bir avuç delinin işiymiş! Sen iyi misin arkadaşım?

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, Gazze'deki katliamlara ilişkin Türk medyasında yapılan yorumları eleştirdi. Babaoğlu, bazı gazetecilerin İsrail'in savaş suçlarını hafife almasını sert bir dille ele aldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının arkasında daha büyük bir plan olduğunu belirten Babaoğlu, bu tür yorumların İsrail'in gerçek niyetlerini gizlediğini vurguladı. İşte Haşmet Babaoğlu'nun yazısı:

"Bizim bazı TV kanallarında Gazze üzerine ileri sürülen fikirleri izlemek bir tür işkence...

Tahammülü zor...

Geçenlerde bir gazeteci birden dellendi ve "Bütün bu olaylar bir avuç delinin işi" diye bağırmaya başladı.

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O sırada İsrail'den canlı bağlantı vardı ve gazeteci hop oturup hop kalkarak "Netanyahu, birkaç deli bakan ve birkaç deli vekil"in ortaya bir felaket çıkardığına inanmamızı istiyordu.

İyi misin arkadaşım?

İsrail'in gelecek projesinin üzerini örtmeye mi çalışıyorsun, yoksa Yahudilerin kutsal kitapları hakkındaki cahilliğine zirve mi yaptırıyorsun?"