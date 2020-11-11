Bütün anneleri ağlatan evlat sevinci

6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızları Yasmin için mart ayında HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine katılan anne Keziban ve baba Mehmet Yalçın, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu kızlarının ikna edilmesiyle önceki gün Şırnak'ta evlatlarına kavuştu. Yalçın çifti, kızlarıyla görüştükten sonra 436 gündür evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti. Zılgıtlarla karşılanan çift, sevincini paylaştıkları ailelere moral vermeye çalıştı.



Duygusal anların yaşandığı buluşmada evladına kavuşan 20'nci aile olan Yalçın çifti ve Diyarbakır anneleri birlikte gözyaşı döktü.



Rabbim kimsenin gözünü yolda koymasın



6 yıldır gözünün yolda, kulağının telefonda olduğunu söyleyen anne Keziban Yalçın "Ancak yaşayan bilir. 6 yılın hasretiyle bütün gün sarıldık ama o hasret öyle hemen bitmez. Ama o anı ömrüm boyunca asla unutmayacağım. O kadar güzel bir duyguydu ki Rabb'im herkese nasip etsin. Başta ablam olmak üzere diğer bütün annelere nasip etsin Allah bu duyguyu. Allah bana yaşattı, herkese yaşatsın. Hiç kimsenin gözünü yolda bırakmasın. İyi ki de oturma eylemine katılmışım" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüştüğünü belirten Yalçın, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakan Soylu ve herkese teşekkür ederek, "Kızım en çok sevgiye hasret kalmış. Kızım çok severdi pastayı. 6 yıldır pasta yememesi beni çok üzdü. Orada açlık, susuzluk, daha neler neler..." ifadelerini kullandı.



O kadar değişmiş ki kızımı yolda görsem tanımazdım



Baba Yalçın da çok mutlu olduğunu ifade ederek, tüm ailelerin en kısa zamanda evlatlarına kavuşmasını temenni etti. Ailelerin çok büyük acı ve sıkıntı içerisinde olduğunu iyi bildiğini dile getiren Yalçın, "Anne, baba evladı için yaşar. Evladı yanında yoksa o anne, baba için ne düğün düğündür ne bayram bayramdır. Hep eksik, yarım bir insandır. Çok şükür Rabb'ime evladımızı bize kavuşturdu. Darısı tüm ailelerin başına" dedi. Çocukları dağa götürülen tüm aileleri oturma eylemine katılmaya çağıran Yalçın, emek vermeden, çaba göstermeden kazanmanın mümkün olmadığını aktardı.



Yalçın, "Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın destekleri büyük. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Onların desteği olduğu sürece inanıyorum ki bu mücadelenin sonunda herkes mutlu sona ulaşacak. Kızım çok değişmişti, yolda görsem tanıyamazdım. Sarıldık, koklaştık" ifadelerini kullandı.

20 aile evladına kavuştu

Anne Keziban ve baba Mehmet Yalçın'ın da kızları Yasmin'e kavuşmasıyla çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 20'ye yükseldi. Anne Hacire Akar'ın 24 Ağustos 2019'da oğlu Mehmet'e kavuşmasının ardından Hatice Ceylan oğlu Cafer'e, Hüsniye Kaya kızı Mekiye'ye, babaanne Halime Kadran torunu İbrahim Halil Kadran'a, baba Metin Açan oğlu H. Açan'a, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu oğulları Hüseyin'e, anne Gevriye Ayhan kızı Pelda'ya, baba Melik ve anne Melek Aslan oğlu Volkan'a, anne Muhteber Birlik oğlu Veysi'ye, anne Cahide Alkan oğlu Mehmet Emin'e, anne Şahize Altınkaynak kızı Halise'ye, engelli baba Cemal Ertaş oğlu Ramazan'a, anne Naime Dalmış kızı Tekoşin'e, teslim olan Haşim Açar babasına, anne Sever Fidan oğlu Tayfur'a, anne Gülşen Çetin oğlu Erdal'a, anne Meryem Akkuş oğlu Erkan'a, anne Perihan Kaya oğlu Cuma'ya, anne Safiye Coşkun oğlu İbrahim'e sarıldı, sevinç gözyaşı döktü.

