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Ekonomi Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
Ekonomi

Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 21:36:00 -
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Buna göre, ekimde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,9 artarak 92 milyar 766 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 21,6 artışla 97 milyar 658 milyon lira oldu. Ocak-ekim döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,3 yükselerek 822 milyar 188 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 18 artarak 967 milyar 671 milyon lirayı buldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi ekimde 4 milyar 892 milyon lira ve ocak-ekim döneminde 145 milyar 483 milyon lira açık verdi. Merkezi yönetim bütçesinden ocakekim döneminde 967 milyar 671 milyon lira harcama yapıldı, bütçe gelirleri 822 milyar 188 milyon lira oldu. Bu dönemde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 artarak 655 milyar 345 milyon liraya yükseldi.

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