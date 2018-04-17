Bütçe mart ayında 20 milyar TL açık verdi

Bütçe gelirlerinin martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,4 artarak 48,2 milyar lira, bütçe giderlerinin ise yüzde 16,8 artışla 68,4 milyar lira olarak gerçekleştiğini aktaran Ağbal, bu çerçevede bütçe açığının 20,2 milyar lira, faiz dışı açığın ise 10,6 milyar lira olduğunu ifade etti.

GELİRLER YÜZDE 16 ARTTI

Ağbal, ocak-mart döneminde bütçe gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 artarak 167,4 milyar lira, bütçe giderlerinin ise yüzde 17,7 yükselerek 187,9 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Bu dönemde bütçe açığı 20,4 milyar lira, faiz dışı fazla ise 1,9 milyar lira olmuştur. Aynı dönemde vergi gelirleri yüzde 19,9 artarak 145,8 milyar lira olurken faiz dışı giderler yüzde 17,6 artarak 165,6 milyar lira olmuştur. Vergi gelirlerindeki artışta özellikle gelir ve kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV kalemleri etki etmiştir. Ayrıca tahakkuk tahsilat oranlarında artış sağlanması da gelirlerimizin artışında olumlu katkı sağlamıştır. Yaşanan olumlu gelişmeler vergi gelirlerinin Orta Vadeli Program’da (OVP) öngörülen gelir hedefinin üzerinde gerçekleşeceğine işaret etmektedir.”