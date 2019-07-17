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Bütçe gelirleri yüzde 7,6 arttı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı haziran 2019’a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarına göre, bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 55,5 milyar lira oldu.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:06
Bütçe gelirleri yüzde 7,6 arttı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Haziran 2019’a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, haziranda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 55,5 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 12,5 azalarak 67,5 milyar lira oldu. Ocak-haziran döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 yükselerek 403 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 20,5 artışla 481,6 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Böylece merkezi yönetim bütçesi, haziranda 12,1 milyar lira, ocak-haziran döneminde ise 78,6 milyar lira açık verdi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:06
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. bütçe uygulama sonuçları
  3. Ocak-haziran döneminde bütçe gelirleri

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