BUSKİ'de CHP'li üyelerden su indirimine engel! Bursalı vatandaşın isyanı salonu karıştı!
Kurulda su indirimi teklifinin hemen kabul edilmesi yerine detaylı inceleme bahanesiyle komisyona havale edilmesini isteyen CHP'li üyelere vatandaş sert tepki gösterdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'nın yanına kadar giden bir vatandaş, "Neden suya şimdi indirim yapılmıyor? CHP'nin yaptığı zamları neden indirmiyorsunuz? Bir an önce Bursalılarla indirimi paylaşın" diyerek isyan etti. Vatandaşın haklı talebine tepki gösteren CHP'li meclis üyeleri ile yaşanan sözlü tartışma arbedeye dönüşmeden diğer üyelerce yatıştırıldı. İndirim talebinin CHP grubu tarafından bekletilmesi üzerine oturuma 10 dakika ara verilirken, Bursalılar hizmet yerine mazeret üreten yönetim anlayışına tepki gösterdi.
BUSKİ Genel Kurulu'nda salona giren ve suya indirimin bir an önce yapılmasını isteyen vatandaş, kendisine tepki gösteren CHP'lilerle tartıştı.
BUSKİ Genel Kurulu'nda su tarifelerinde indirime ilişkin yeni düzenleme görüşüldü. CHP grubu, su indirimi konusuna karşı olmadıklarını ancak düzenlemenin detaylı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek konunun komisyona gönderilmesini talep etti. Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Şahin Biba'nın yanına gelen bir vatandaş, "Neden suya şimdi indirim yapılmıyor? CHP'nin yaptığı zamları neden indirmiyorsunuz? İndirimi ne zaman açıklayacaksınız. Bir an önce Bursalılarla indirimi paylaşın" dedi.
Vatandaş, salondan çıkarıldığı sırada CHP meclis üyeleriyle tartıştı. Diğer meclis üyelerinin araya girmesiyle kısa sürede ortam sakinleşti.
Meclis gruplarının görüşmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şahin Biba da görüşmelerin ardından oturuma 10 dakikalık ara verdi.
Gündem
CHP'li belediyede zimmet ve kripto skandalı patladı! Özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü oda bulundu