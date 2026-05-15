BUSKİ'de CHP'li üyelerden su indirimine engel! Bursalı vatandaşın isyanı salonu karıştı!

Kurulda su indirimi teklifinin hemen kabul edilmesi yerine detaylı inceleme bahanesiyle komisyona havale edilmesini isteyen CHP'li üyelere vatandaş sert tepki gösterdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'nın yanına kadar giden bir vatandaş, "Neden suya şimdi indirim yapılmıyor? CHP'nin yaptığı zamları neden indirmiyorsunuz? Bir an önce Bursalılarla indirimi paylaşın" diyerek isyan etti. Vatandaşın haklı talebine tepki gösteren CHP'li meclis üyeleri ile yaşanan sözlü tartışma arbedeye dönüşmeden diğer üyelerce yatıştırıldı. İndirim talebinin CHP grubu tarafından bekletilmesi üzerine oturuma 10 dakika ara verilirken, Bursalılar hizmet yerine mazeret üreten yönetim anlayışına tepki gösterdi.