Buse Varol kimdir? Buse Varol kaç yaşında ve nerelidir?
Buse Varol Camdaki Kız'da Hayri'nin eşini mi oynayacak? Buse Varol kimdir? Buse Varol kaç yaşında ve nerelidir? soruları Buse Varol’un, Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterinin eşini oynayacağı iddiaları sonrası merak ediliyor. İşte Buse Varol’un hayatı, kariyeri...
Buse Varol, 25 Mart 1990'da Manisa'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamlayan Varol, oyunculuk tekliflerini geri çevirmeyerek dizi sektörüne adımını böylelikle atmış oldu. "Tozlu Yollar" dizisiyle ilk dizi deneyimini yaşayan Varol, "Sevda Kuşun Kanadında", "Arka Sokaklar", "Şehrin Melekleri" ve "Kış Güneşi", "Rüya" gibi pek çok dizide yer aldı.
Buse Varol, geçtiğimiz yaz aylarında "Çok Tatlı" programının sunuculuğunu üstlendi. Ancak proje uzun süreli olmadı.
Buse Varol, "Payitaht: Abdülhamid" dizisinde "Mislimelek Sultan" karakterini oynadı. 2017 yılında "Dostlar Mahallesi" adlı dizide rol almaya başlayan Buse Varol, aynı dizide çalışan rol arkadaşı Alişan ile Mayıs 2018'de dünya evine girdi. Alişan-Buse Varol çiftinin Burak Tektaş isimli çocuğu bulunmakta.