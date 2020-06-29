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Aktüel

Burundi’de yeni kabine açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 15:03:54 -
Burundi’de yeni kabine açıklandı

ANKARA (AA) - Burundi’de yeni Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye başkanlığındaki kabine açıklandı.

Hükümet Sözcüsü Jean-Claude Karerwa Ndenzako, kabinede yer alan isimleri duyurdu.

Burundi'nin 5 yıldır Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcisi olan ve ülkenin "diplomatik yüzü" olarak kabul edilen Büyükelçi Albert Shingiro, Dışişleri Bakanı oldu.

Ulusal İstihbarat Servisinin (SNR) eski şefi General Gervais Ndirakobuca, İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanı olarak atandı.

Bakanlık sayısının 21’den 15’e indirildiği yeni kabinede, 5 eski bakan görevine devam edecek.

- Kabine, ABD ile AB'nin yaptırım listesindeki isimlerden oluşuyor

Yeni kabine üyelerinin birçoğunun Burundi iç savaşı sırasında yaşanan şiddet olaylarından sorumlu tutulan ve ABD ile Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yaptırım listesinde yer alan isimlerden oluşması dikkati çekti.

Ülkede, "insanlığa karşı suç işlediği" gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Burundili siyasiler arasında yer alan eski Emniyet Genel Müdürü ve Kamu Güvenliği Bakanı Alain Guillaume Bunyoni, 23 Haziran’da Başbakan olarak atanmıştı.

Burundi’de 20 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini, oyların yüzde 68,72'sini alan Ulusal Konseyi ve Demokrasi Savunma Kuvvetlerinin (CNDD-FDD) adayı Ndayishimiye kazanmıştı.

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