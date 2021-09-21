  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Burundi’de sel ve toprak kaymaları 100 binden fazla kişiyi evsiz bıraktı
Dünya

Burundi’de sel ve toprak kaymaları 100 binden fazla kişiyi evsiz bıraktı

Doğu Afrika ülkesi Burundi’de son yıllarda artan sel, taşkın ve toprak kaymaları nedeniyle 100 binden fazla insanın evsiz kaldığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 13:38:00 -
Burundi’de sel ve toprak kaymaları 100 binden fazla kişiyi evsiz bıraktı

Save the Children Ruanda ve Burundi temsilcisi Maggie Korde, yaptığı yazılı açıklamada, Burundi’nin batı sınırlarını içine alan ve Rusya’daki Baykal Gölü’nden sonra dünyanın en derin gölü olarak bilinen Tanganyika Gölü’nün iklim değişikliği ve aşırı yağışlar nedeniyle son yıllarda genişlediğini belirtti. Korde, göl alanının genişlemesi, sel ve toprak kaymaları nedeniyle bölgede yaşayan kişilerin evlerinin sular altında kaldığını ve yaklaşık 100 bin kişinin evinden olduğunu kaydetti. Burundililerin yıllarca çatışmalardan etkilendiğine, bu defa da doğal afetlerle mücadele ettiklerine dikkati çeken Korde, “Dünya Burundi’yi unutmuş gibi görünüyor. Ülke, iklim değişikliğinin yükünü taşıyor” ifadelerini kullandı. Temsilci Korde ayrıca Burundi için ortak adım atılması çağrısı yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay