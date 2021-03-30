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Sağlık Burundan korona aşısı ne zaman uygulanacak? Yerli aşı son durum
Sağlık

Burundan korona aşısı ne zaman uygulanacak? Yerli aşı son durum

Yerli aşı son durum | Koronavirüs salgınının sona ermesi için aşılar son derece önemli. Bu süreçte aşı tedariki sebebiyle yerli aşılar büyük önem taşıyor. Peki, burundan aşı ne zaman uygulanacak? Yerli aşı ne zaman uygulanacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-30 21:59:00 -
Burundan korona aşısı ne zaman uygulanacak? Yerli aşı son durum

Koronavirüs salgınında aşılama süreci devam ediyor. Aşı uygulaması kadar aşı tedariki de önemli. Bu sebeple yerli aşılar son derece önemli. Peki, yerli aşıda son durum ne?

Burundan korona aşısı ne zaman uygulanacak? Yerli aşı son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, nazal aşıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Bakanlık olarak 2020 Mart ayında yani çok erken dönemde desteklemek üzere yazı yazdığımız bir aşı. Bakanlık olarak nazal aşının hem preklinik hem de klinik safhasını TÜSEB üzerinden destekliyoruz ve desteklemeye devam ediyoruz. Bu aşının özellikle üretim safhasını da biz destekliyoruz. Yalnızca araştırma safhasını değil; bir özel şirketin girişimi, 4 üniversitemizin bu noktadaki katkısı ve Bakanlığımızın TÜSEB üzerinden desteğiyle yakinen takip ettiğimiz ve önemli olacağını düşündüğümüz bir aşı. Dünyada bu anlamda ilk olacağını düşündüğümüz bir aşı” dedi.

Bakan Koca, “Farklılığı da özellikle bu salgının mukozal immünite dediğimiz, daha çok üst solunum yolundan girişi söz konusu olduğu için, bunu önleyen, mukozal immüniteyi sağlayan ve girişi önlediği için bulaşıcılığı da önleyen bir aşı olarak biliyoruz. Hayvan çalışmaları bitti. Araştırma için GMP şartlarında üretim hazırlıkları yapıldı. Zannediyorum 2-3 hafta içinde araştırma için üretim GMP şartlarında bittiğinde gönüllülere de hızla Ankara Şehir Hastanemizde Faz-1 çalışmasını başlatmış olacağız. Muhtemelen de en geç yıl sonuna doğru ama çalışmanın başarılı olma durumunda daha erken bitirilmesi, ayrıca tek doz uygulaması için de üzerinde ayrıca çalışıyoruz. Bu durumda daha erken gündeme gelebilir” diye konuştu.

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