Burundan korona aşısı nasıl olacak? Yerli korona aşısı burun spreyi ne zaman çıkacak?

Türkiye'nin sprey şeklindeki koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona aşısı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Yerli aşıda çok kritik bilgiler de veren Bakan Fahrettin Koca, Yerli aşı çalışmalarının sonuca doğru önemli gelişmeler katettiğini anlattı. Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen inaktif aşı Faz 2 safhasındadır. Son gönüllünün ikinci doz aşısı 9 Nisan'da yapılacak, sonuçların elde edilmesini takiben Nisan ayı sonunda, son aşama olan Faz 3 aşamasına geçilecek.

Yerli korona aşısı nasıl olacak?

Bir diğer önemli gelişme şudur. Ülkemiz, bugün VLP, yani Virus Like Particle, virüs benzeri parçacık aşısının Faz 1 çalışmalarına başlamıştır. Bu aşı türü, tüm dünyadaki en inovatif aşı adaylarından biridir. Yerli aşı konusunda sıralanacak başka gelişmeler de var. Kısaca değinecek olursam, Faz 1 insan çalışmalarına başlayan bir inaktif aşıyı, Faz 1 çalışmalarına geçmek için birkaç güne ihtiyacı olan bir başka inaktif aşıyı iki örnek olarak anabilirim.

İntranazal Kovid aşısı nedir?

Bunlara ilaveten şu gelişme de son derece dikkate değerdir. Çünkü aşıda yeni bir teknik söz konusudur. Bu yeni teknikte aşının burundan sprey olarak uygulanması amaçlanmaktadır. İntranazal Kovid aşısı denilen bu aşının da çok yakında Faz 1 çalışmalarına başlanacak. Türk bilim insanlarının bu girişimi sonuçlanırsa bu, dünyadaki ilk intranazal Kovid aşısı olacak. Üretim verimliliği son derece yüksek olan bu aşıdan sadece 1 tesiste, yılda 250 milyon doz üretilebilecek."

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Erhan Akdoğan yaptığı açıklamada burun spreyi şeklinde üretilen koronavirüs aşısı hakkında şunları söyledi: "Bu, dünyada da yeni bir teknoloji. Nazal aşı dediğimiz burun spreyi şeklindeki aşı çalışmasının da Ar-Ge süreci devam ediyor. Bu aşı adayı için henüz insan deneylerine başlanmadı. Bu aşı adayı, özel bir kuruluş tarafından geliştirilen farklı bir aşı"