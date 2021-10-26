Burun ucu sürekli üşüyenlar aman dikkat

Soğuk bir buruna sahip olmanın sadece soğuk havanın bir işareti olduğunu düşünebiliriz, ancak sıcak ortamlarda bile soğuk bir burun deneyimlemek mümkün olduğu için durum düşündüğümüzden farklı olabilir. Burnunuzun sürekli soğuk olması, vücudunuzun biraz daha fazla ilgiye ihtiyacı olduğunun bir işareti olabilir.



Beden, yolunda gitmeyen birçok durum için birbirinden farklı tepkiler verebilir. Bu tepkilerden biri olan soğuk burun sorunu, aslında vücudunuzdaki farklı sorunların bir yansıması olabilir. İşte soğuk bir burun ve nedenleri…

Çay veya kahve gibi sıcak bir şey yudumlamak ısınmanıza yardımcı olacaktır

Uzun süre düşük sıcaklığa sahip bir ortamda kaldığımızda vücut, kollar ve bacaklardaki kan akışını azaltarak ısıyı korumaya çalışır ve vücuttaki hayati organlara yönlendirir. Ayrıca burunda çok fazla yağ bulunmadığı için üşüyecek ilk noktalardan biri olarak ortaya çıkıyor. Çay veya kahve gibi sıcak bir şey yudumlamak ısınmanıza yardımcı olabilir.

Aşırı iş yükü yüzünden...

Nottingham Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, vücut sıcaklığımız ile beynimizdeki stres miktarı arasında bir bağlantı keşfetti. Araştırma sırasında katılımcılar kendilerine verilen görevlere ne kadar odaklanırsa özellikle burun çevresindeki alanda o kadar ısı düşüşü olduğu fark edildi. Çalışırken böyle hissediyorsanız, aktivitenize devam etmeden önce kısa bir ara vermek isteyebilirsiniz.

Duygusal anlamda stres altındasınızdır

Duygusal stres, Raynaud fenomeni için bir tetikleyici olabilir ve bu durum, kol ve bacaklardaki kan damarlarının kısa bir süre için büyük ölçüde daralmasına neden olabilir. Ortaya çıkan daralma, burun gibi belirli bir bölgede soğukluk ve uyuşukluğa neden olur ve birkaç dakikadan saatlere kadar sürebilir. Raynaud fenomeni, soğuk havaya maruz kalındığında el ve ayaklarda ortaya çıkan mavi ve kırmızı gibi renk değişimlerinin görüldüğü bir damar rahatsızlığıdır ve kadınlarda, soğuk iklimlerde yaşayanlarda daha yaygındır.

Hormon dengesizliği

Yeterince tiroid hormonu üretmediğinizde, vücudunuzun metabolizması yavaşlayabilir. Yavaş bir metabolizmaya sahip olmak vücudunuzun ısı ve enerji tasarrufu yapmasını sağlar ve burnunuz gibi noktalara daha az ısı gitmesine neden olabilir.