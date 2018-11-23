Burun tıkanması çocuğun gelişimini önler

Burun, alt solunum yollarının bekçisi görevini görür ve havanın burundan nemlendirilerek akciğerlere verilmesi, vücudun solunum dengesi açısından oldukça önemlidir. Bebeklerde ve çocuklarda, burundan hava solunum yolu, yetişkinlere göre daha dardır. Bu yüzden onlar burundan nefes almakta zorlanabilir. Bu zorluk zamanla büyük problemlere de davetiye çıkarabiliyor.

Burun içindeki sümük, burundan solunan havanın nemlenmesini, yabancı cisimlerin tutulmasını, burun içini döşeyen örtünün korunmasını sağlar. Ayrıca, burun ve akciğer arasında beyinde önemli bir merkez tarafından yönetilen bir ilişki bulunmaktadır. Burnun tıkalı olduğu tarafta, akciğer solunum kapasitesi düşük olur. Bu tarafta burun içinde direncin fazla olması, akciğer direncini de artırır ve akciğere giden hava azalır.

Burunda tıkanıklık sebeplerinden bazıları doğumdan gelir. En sık görülen “koanal atrezi”dir. Burun arkası ile geniz arasının zar veya kemik doku ile kapalı olmasıdır. Bu durum, çocuk doğduğu günden itibaren kendini belli eder. Tek taraflı veya çift taraflı olabilir.

Doğum esnasında veya sonradan düşmelere bağlı olarak iki burun deliğini burun içinde ayıran yapıdaki deformasyon, eğrilik veya kan birikmesi de tıkanıklık sebebidir.

Burun içine yabancı cisim kaçmaları, birtakım kist ve tümörler, yine burun tıkanıklığı yapar.

En sık tıkanıklık sebeplerinden biri geniz etidir. Doğumda oldukça küçüktür. 1-2 yaşlarında, çocuğun kendi bağışıklık sistemi oluştukça büyümeye başlar. Ergenlik döneminde ise küçülür. Genizde solunan hava ile çeşitli mikrobik ajanlar ürer. Kronik iltihaplı bir akıntı ve tıkanıklık oluşur. Bademciklerin büyüklüğünden bağımsız olarak geniz etinde fazla büyüme, burunda çok ciddi solunum güçlüğü yapar. Bu durum solunumu zorlaştırır, akciğerin tam çalışmasını engeller, vücutta oksijen azalması, kalbin daha fazla çalışmasını gerektirir.. Çocuğun oynamasını, koşmasını etkiler.

Geniz eti, ayrıca mikropların tutulduğu bölge olduğundan, sık orta kulak enfeksiyonlarının ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına da yol açar. Hele ailede sigara içilen ortamlarda sigara dumanı bu doku tarafından tutulur ve kulağın havalanmasını sağlayan östaki tüplerinde ödem ile kulakta ağrı, sıvı birikimi ve iltihabı reaksiyon yapar.

Burun tıkanıklığında alerji faktörünü unutmamak gerekir. Normal kişilerde bazı doğal maddelere karşı reaksiyon gelişmezken, bazı kişilerin bünyesi bu maddelere karşı istilayı önlemek için aşırı bağışıklık cevabı verir. Bunlara alerjik bünyeler denir. Böylelerinin burnunda tıkanıklık, şişme, kaşıntı, aşırı sümük oluşur.

Sinüzit de burun tıkanıklığının bir diğer sebebidir. Çocuklarda sinüzit genellikle uzun süren nezle ile birlikte oluşur. Burun içinde biriken sümük, burun içi örtüsünde kronik değişiklikler ve enfeksiyonlar yapar.

Sinüzit doğru bir medikal tedavi ile tamamıyla iyileşir. Ancak bazı sistematik veya doğumsal hastalıklarla beraber olursa, iyileşmesi zordur ve bazen sinüslerden kaynaklanan polip dediğimiz etler oluşabilir. Bu durumda cerrahi tedaviye gerek duyulur. Muayene endoskopik sistem ile yapılır.