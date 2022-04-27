Burun tıkanıklığı nasıl geçer? Burun tıkanıklığı nasıl açılır? İşte çözümü!

Burun tıkanıklığı neden olur?

Üst solunum yolu enfeksiyonları, kronik sigara kullanımı, kötü hava koşulları ya da kısa süreli alerjik sorunlar nedeniyle burun tıkanır. Bu durumlarda çözüm daha çok burun açıcı spreyler, alerji ilaçları, tuzlu bikarbonatlı su kullanılması, denize girilmesi gibi basit yollardır. Uzun süreli burun tıkanıklığının genellikle belli başlı sebepleri vardır:

Burun orta direğinin eğriliği (deviasyon),

Burun eti (konka) büyüklüğü,

Geniz eti büyümesi,

Nazal polip (alerji veya sinüzit kaynaklı olabilir),

Kronik sinüzit

Uzun süreli alerjik nezle (rinit)

Alerji dışındaki bu sorunların hepsi, genellikle basit ve kısa operasyonlarla çözülebilecek sorunlar. Çocuklarda burun tıkanıklıklarının en sık sebepleri ise alerjik sorunlar ve geniz eti. Çözüm ise alerji tedavisi ve geniz eti alınması.

Burun tıkanıklığı açma yöntemleri nelerdir?

Burun tıkanıklığını gidermek için en çok tercih edilen yöntem sıcak buharlı bir duş almak. Çoğunlukla işe yarayan bir yöntem.

Bol bol su tüketmek burunda tıkanıklığa sebep olan sümüklerin seyrelip dışarı kolayca çıkmasını sağlar.

Buruna ılık kompres yapmak, burun içerisindeki sümükleri yumuşatacağı için rahatlamanızı sağlayabilir.

Uyurken yüksek yastık kullanmak burnunuz tıkalıyken daha kaliteli bir uyumanızı sağlar.

Sıcak veya ılık bitki çayları tüketmek burun tıkanıklığının giderilmesine yardımcı olur.

Burun tıkandığında baharatlı yiyecekler tüketmek sinüslerin açılmasını sağlar.

Mentol, okaliptüs ve/veya kafur içeren merhemler burun tıkanıklığının giderilmesinde faydalıdır.

Burun tıkanıklığı nasıl açılır? İşte çözümü!

İşte burun tıkanıklığını 25 saniye içerisinde hiçbir ilaç kullanmadan geçiren yöntem…

1. Adım

Dilinizin ucunu, ağzınızın iç kısmının en yüksek noktasına kadar değdirin.

2. Adım

Orta parmağınızı ve işaret parmağınızı birleştirip kaşınızın tam ortasından olacak şekilde ileriye ve geriye hareketler yapın.

1.ve 2. adımı sırayla 20 saniye boyunca uygulayın.

Son olarak da nefesinizi tutun.

Nefesinizi tuttuğunuzda, beyin yaşama iç güdüsünü dikkate alarak burun deliğinizi temizliyor.

Burnunuzu tıkayın ve kafasını çok fazla olmayacak şekilde geriye doğru yaslayın.

Rahatsız olacak duruma geldiğinizde parmaklarınızı çekin ve burun tıkanıklığına elveda deyin.