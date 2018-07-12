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Burun kanamasının türleri nelerdir?

Büyük küçük birçok insanda görülen ve birbirinden farklı sebeplere dayanan burun kanamaları oldukça yaygın bir problemidir. Burun kanamalarının yarıdan fazlası kendi kendine dururken sadece sayıca çok azı tümör kaynaklı ciddi kanamalar olabiliyor.

12 Temmuz 2018 Perşembe 09:21
Burun kanamasının türleri nelerdir?

1- ÖN BURUN KANAMALARI :

Burnun ön kısmında meydana gelen kanamalardır. Bu kanamalar daha çok üst solunum yollarında meydana gelen enfeksiyonlara bağlı olarak gerçekleşmektedirler.

Nezle, grip vb. soğuk algınlıkları ile birlikte ayaktaki kişilerde burun deliğinden akarak kendini gösteririler. Diğer kanama türlerine göre oldukça hafiftirler ve büyük bir risk taşımazlar. Özellikle çocuklarda hastalığa ve dış etkiye bağlı olarak görülmektedir.

2- ARKA BURUN KANAMALARI :

Burnun ön kısımları değil arka kısımları ile bağlantılı kanamalardır. Tümör ya da yüksek tansiyon gibi sebeplerle meydana gelen kanamaların çok daha ciddi kaynakları bulunmaktadadır. Travmaya bağlı burun kanamaları da genellikle arka burun kanamaları kategorisine girmektedirler. Genellikle orta yaşı aşmış ve yaşlı hastalarda sıkça arka burun kanamalarına rastlanır.

Burundan gelen kanamaya ek olarak genize doğru akan kan bu kanamaların en belirgin özelliklerindendir. Kanama esnasında burun kanatları sıkılarak ön burun kanaması mı arka burun kanaması mı olduğu anlaşılabilir. Eğer burun tutulduğunda genizde kan akıntısı devam ediyorsa yüksek ihtimalle arka burun kanaması ile karşı karşıya kalınmıştır ve bir hekime başvurulması gerekmektedir.

Burun kanamalarında ilk müdahale olarak hemen baş öne doğru eğilmelidir. Sanılanın aksine kafayı geriye yatırmak kötü sonuçlar doğurmaktadır ve yapılması tavsiye edilmez. Baş öne eğildikten sonra kanayan burun deliği on dakikaya yakın basılı şekilde bekletilmelidir. Bu esnada nefes alma işlemi burundan değil ağız yoluyla gerçekleştirilmelidir.

Buz ile dışardan müdahale de kanamayı durdurmaya yardımcı bir dış etken olacaktır. Eğer geçici bir kanama ise bu müdahalelerden sonra kanama duracaktır. Aksi takdirde kanama devam ediyor ve genize akmaya devam ediyorsa muhakkak bir doktor kontrolü gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 09:21
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