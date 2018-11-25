Burun kanaması ciddi bir belirti



Burun kanaması aslında vücudun kişiye bir uyarısı. Vücut 'Tansiyonun yükseliyor, beynin kanayabilir. Önlem al' diyor. Burna darbe gelmesinden tutun da içini kurcalamaya, kuvvetli sümkürmeden sıcak çarpmasına, yüksek tansiyondan kan sulandırıcı ilaç kullanımına, gebelikteki hormonal değişikliklerden sinüzite, burun ve sinüs tümörlerinden geniz tümörüne kadar pek çok sebeple burun kanaması olur.

Ön burun kanamaları: Çocuklarda en sık görülen burun kanamaları bunlardır. Çoğu burun kanaması, buradaki kılcal bir damarın çatlaması nedeniyle tek taraflı olur. Bu bölgedeki damarlar oldukça ince ve yüzeyde olduklarından, burun sümkürülmesi ile ufak bir tırnak dokunuşuyla veya hafif bir darbeyle bile kanayabilirler. Bu şekilde olan kanamalarda otururken veya ayakta dururken, burundan dışarı doğru genellikle az miktarda kanama olur. Kanama miktarı bazı durumlarda fazlaca olabilir, ancak bunlar bile çoğu kez parmak basısıyla kontrol edilebilirler. Sıklıkla çocuk ve genç erişkinlerde görülürler.

Arka burun kanamaları: Kontrol edilmesi zor ve ciddi kanamalar olabilirler. Kafa travmaları ile yüz yaralanmaları dışında aslında sıklıkla orta ve ileri yaştakilerde, tansiyon sorunları olanlarda görülürler. Çocuklarda ise kanama-pıhtılaşma sorunları olanlarda meydana gelebilirler. Burnumuzun içinde arka üst bölgelerden kaynaklandıkları için burun ön tarafına uygulanan parmak basısı burada kanamayı durdurmaz. Ağız ve boğaza doğru kanama devam eder. Bu bölgenin kanamaları mutlak bir KBB uzmanının müdahalesini gerektirir.

KADINLARDAKİ ÖZEL KANAMA

Bazı hanımların özel kanamaları öncesinde burunları kanar. Bunun dışında kadınların âdet dönemlerinde, hormonlardaki farklılıklara bağlı olarak pıhtılaşma fonksiyonlarında değişiklikler olur. Bu durum adet döneminde kadınların karşısına ciltte morarmalar, aşırı menstrüel kanama ve burun kanaması olarak çıkabilir.

Ayrıca adet dönemlerinde artan östrojen seviyesi, özellikle geniz bölgesindeki mukozada kızarma ve şişmeye yol açarak, burun kanamasına zemin oluşturur. Bu duruma daha yumurtlamanın hemen öncesinde östrojen en yüksek seviyedeyken rastlanır.

Eyvah yavrumun burnu kanıyor!

Çocuklarının başına gelen herhangi bir hastalıktan farklı olarak burun kanaması ailenin paniğe kapılmasına yol açar. Kanama sırasında neler yapılabileceğini bilmekte yarar var.

NE YAPMALI?

Kanaması olan kişiyi sakinleştirmeye çalışmalısınız. Heyecanlı ve panik halinde olanların kan basıncı (tansiyonu) yükselir ve kanamanın şiddeti artabilir.

Baş hafifçe öne doğru eğilmelidir. Çünkü baş geriye atıldığında kan burundan geniz ve boğaza, buralardan da yutularak mideye gider. Kanama miktarı anlaşılamadığı gibi bulantı ve kusmaya da yol açabilir. Yine bu amaçla kan ağızda da tutulmamalı, tükürülmelidir.

Burnun yumuşak olan kısmını tamamen kavrayacak şekilde başparmak ve işaret parmaklarla sıkıştırılmalıdır. Aynı anda burun açıcı spreylerden herhangi biri ile bir miktar pamuk ıslatılarak burun içine yerleştirilebilir.

Sağlam, ancak nazik bir şekilde baş ve işaret parmakların yan tarafıyla sıkılan burun yumuşak kısımları yüze, yüz kemiklerine doğru bastırılmalıdır.

Bu şekilde 5-10 dakika kadar beklenmelidir.

Kanamanın şiddetli olduğu arka burun kanamasından şüphe ediliyorsa, bir yandan hastanenin yolu tutulmalıdır.



Hastanın tansiyon sorunu varsa, ilaçlarını ihmal etmiş olabileceği düşünülmelidir. Mümkünse tansiyon ölçülmeli, yüksek bulunuyor ise ilaçları verilmelidir.

Dik oturulmalı veya yatmak gerekiyorsa mutlaka baş yüksekte kalacak şekilde yatılmalıdır. Böylece kanama bölgesi kalp seviyesinden yüksekte olur ve kanamanın şiddeti azaltılabilir.

Bu aşamada burun ve yanaklara buz uygulanabilir. Kanama durmuşsa ve burun açıksa yavaş yavaş burundan nefes alıp vermeye çalışılmalıdır.