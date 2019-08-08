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Burun da oluşan kanamalara dikkat

Op.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:48
Burun da oluşan kanamalara dikkat

Op. Dr. Ali Değirmenci, burunda oluşan kanamaların çoğunun zararsız olmadığını söyledi.


Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ali Değirmenci burun kanamalarının birçok sebebi olduğunu ifade ederek, “En sık karşılaştığımız burun kanaması, burunun hemen girişinde bulunan yüzeysel damarların çatlaması ile oluşan kanamalardır. Bu kanamaların sebebi, buruna darbe, hava kuruluğu, tansiyon yükselmesi, sıcak ve kuru hava ,güneş altında çok kalmak ‘ gibidir. Bütün burun kanamalarının yaklaşık yüzde 90 ‘ı bu tür kanamalardır. Bu durumda yapılacak şey, hastanın burnunu soğuk su ile temizlemesi, burun içeresindeki pıhtıları sümkürmesi ve burun kanatlarının beş, on dakika iyice sıkılmasıdır. Hastanın yatırılması, yarar yerine zarar verebilir. Burun kanlanması bol olan bir organdır. Burun kanamaları, birkaç damla ile kısa süren kanamalardan, ciddi boyutlarda, bol ve uzun kanamalara kadar geniş bir yelpaze içerisinde olabilirler. Bu yüzden, her burun kanaması çok iyi değerlendirilmelidir” dedi.


Değirmencikişi burnu kanayınca yatırılacaksa bile baş yukarıda tutulması gerektiğini belirterek, “Böyle bir müdahale ile bu tür kanamlar çoğunlukla durur. Çatlayan damar iyileşene kadar kanamalar tekrarlayabilir. Kanamalar durmaz ve sık olursa mutlaka bir kulak, burun, boğaz hekimince değerlendirilmelidir. Sık sık kanayarak kişinin yatağını kirletiyor, iş yapmasını, araba kullanmasını engelliyorsa, burun tamponlanabilir, damar koterize edilebilir(yakılabilir). Burun içerisinde, diğer damarlarda da çatlamalar olabilir ve daha şiddetli kanamalar görülebilir. Bu kanamalar , genellikle müdahale gerektirirler. Burun kanatlarını elle sıkmakla durmayacakları gibi daha geniş çaplı damar kanamaları oldukları için çok kan kaybına sebep olabilirler. Özellikle yaşlı insanlarda tansiyon yükselmesi ile oluşan kanamalar, damar çeperlerinin kireçlenmiş olmasından dolayı kolay kolay durmazlar. Kişinin hem tansiyonu hemde kanaması kontrol altına alınmalıdır. Burun iltihapları, sinüzitler, nadir görülen burun tümörleri de kanamaya yol açabilirler, hatta bazen ilk bulgudurlar. Kanamaya meyil yaratan bazı hastalıklar ve kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerde de burun kanamaları görülebilir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:48
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