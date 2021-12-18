Burun akıntısına ne iyi gelir?

Soğuk algınlığı, grip, alerjiler ve çeşitli tahriş edici maddeler burun akıntısına neden olabilir. Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak, hastalıklardan korunmak için bol bol vitamin içeren sağlıklı meyve suları tüketmeliyiz.

Nar suyu

İdrar söktürücü, sindirimi kolaylaştırıcı etkisiyle bedeni güçlendiren nar suyu, güçlü antioksidan içerir. Kolesterol ve şekeri dengeleyerek kalp sağlığını koruyan nar suyu, kanser hücrelerinin gelişmesini de engelliyor. Ayrıca bağırsak parazitlerini de düşürmede etkilidir.

Portakal suyu

C vitamini kaynaklarından olan portakal suyu, aynı zamanda kalsiyum ve magnezyum deposu. Dolaşımı rahatlatan ve cildi pembeleştiren bu sağlıklı meyve suyu kılcal damarlar için de kalp dostu.

Bir bardak portakal suyu, günlük C vitamini ihtiyacını karşılıyor. Potasyum, folat, B1, B2, B6 vitaminleri ve çeşitli mineralleri içeren portakal suyunun, kanser hücrelerinin gelişimini önlediği de biliniyor. Portakal suyu bazı ilaçların etkisini azaltabildiğinden dikkatli tüketilmelidir.

Portakal suyu tarifi nasıl yapılır?

Portakalları güzelce yıkayın. 1 adet portakalı küçük küpler halinde doğrayıp rondoya atın. Üzerine şekerin yarısını ilave edin ve portakalı rondodan geçirin. Bir tülbentten geçirerek sürahiye aktarın.

Nar suyu tarifi nasıl yapılır?

Önceden kabuğuyla dondurduğumuz 2 adet narı çıkarıp, 30 dk bekletiyoruz. Daha sonra kalın kabuklarını soyup birkaç parçaya ayırıp, rondoya koyuyoruz. Üzerine şekeri ilave etmeyi unutmuyoruz. İyice rondodan geçirdikten sonra büyük bir kaba alıp, üzerine su ve limon tuzunu ekleyip, 45 dk dinlendiriyoruz.Üzerine su ve toz şekeri ilave ederek karıştırın.

Narın faydaları nelerdir?

Nar bol miktarda C vitamini, polyphenol, demir, potasyum içerir ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Ayrıca kolestrol ve şekeri dengeleyen nar, kanser hücrelerinin gelişmesine engel olurken, kalp sağlığının korunmasında da yardımcı olur.

Portakalın faydalarını nelerdir?

Şeker hastalığı tedavisinde kullanılır.

Cilt yaşlanmasını engeller.

Böbrek taşı oluşumunu engeller.

Kansızlık tedavisinde kullanılır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kan basıncını dengeler.

Kötü kolesterolü düşürür.

Kalp sağlığı için birebirdir.

Her gün sadece 1 bardak nar suyu içtiğinizde

Her gün 1 bardak nar suyu içmeye başladığınızda kan basıncınız dengelenmeye başlıyor. Bu özelliği sayesinde düzenli nar suyu tükettiğinizde kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskiniz azalıyor. Nar suyu karaciğerin temizlenmesini sağlıyor.

Kısa bilgi: Nar hamileler ve anne karnındaki bebek içinde çok faydalıdır. Hamilelikte nar yemek bebekte leke yapmayacağı gibi düşüğe de neden olmaz.

Bebeklerde burun akıntısı

Öksürük, hafif ateş ve burun akıntısı olan bir çocuğun muhtemelen soğuk algınlığı vardır. Ancak ateşi 39 ° C veya daha yüksek olan öksürükler bazen pnömoniye yani zatürreye bağlı olabilir, özellikle de çocuk zayıfsa ve hızlı nefes alıyorsa. Bu durumda derhal doktorunuzu arayın.