Buruk'tan Barcelona maçı öncesi: "Kazanmak için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 13 Ekim Salı saat 22.00'de sahalarında oynayacakları Barcelona maçı için "Hedefimiz her zaman olduğu gibi kazanmak. Kazanmak için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız" dedi.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, hem Şampiyonlar Ligi maçı olması hem de rakibin Barcelona olması nedeniyle heyecanlı olduklarını söyledi. İspanyol ekibinin bu sezon bütün maçlarını kazandığını belirten teknik direktör, "Maçın favorisini herkes tabii ki Barcelona olarak söyleyecek. Onlar karşısında oynayacak, o inancı yaşayacak bir oyuncu grubum var" ifadelerini kullandı. Buruk, oyuncularıyla birlikte bu statta önemli başarılara imza attıklarını, bazen maç kazanamasalar da oyun olarak iyi işler yaptıklarını anlattı.

Galatasaray'ın 23 Kasım 1994'te Barcelona'yı yendiği maçta futbolcu olarak yer alan Buruk, o yıllarda Barcelona'yı yenmenin çok daha zor olduğunu, birçok sene Barcelona ile eşleştiklerini ve bunun teknik adam için farklı bir duygu olduğunu anlattı. "Ben oyuncularıma çok güveniyorum. Bu tür maçlarda iyi işler yapabildiğimizi düşünüyorum. Taraftarımızın desteğiyle yarın en iyisini yapacağız" diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde hedefleri bulunduğunu ve bundan sonra birçok maç oynayacakları için puanın çok önemli olduğunu belirten Buruk, geçen sezon Liverpool maçı öncesinde de bunu yaşadıklarını, Barcelona karşısında alınacak olumlu sonucun kendilerini mutlu edeceğini söyledi.

"Ofansif tarafta sakin olup, topun bizde kalması gerekiyor"

Sadece defans değil, hücum da yapacaklarını dile getiren Buruk, rakibi nerede bekleyeceklerinin oyun içinde verilecek bir karar olduğunu, hangi karar verilirse verilsin bunun en güçlü şekilde uygulanması gerektiğini söyledi. Top rakipteyken takım halinde ve tutkulu şekilde topu geri almanın önemine değinen teknik adam, "Ofansif tarafta sakin olup, topun bizde kalması gerekiyor" dedi.

Barcelona'nın geçen sezon çok gol yediğini, bu sezon ise fazla gol yemediğini aktaran Buruk, az hata yapmaları gerektiğini, hata yapıldığında rakibin bunu daha kolay cezalandıracağını söyledi. Rakibe karşı agresif olmaları gerektiğini belirten teknik direktör, "Kalemizi gole kapatmaya çalışacağız. Çok iyi kalecimiz var. Rakibe gol attırmamak için her şeyi yapacağız. Bizim de gol atmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Belki en yorgun dönen Türk Milli Takımı oyuncularıydı"

Milli maçlar için verilen aranın ardından oyuncuların durumu sorulan 52 yaşındaki teknik adam, en zor maçlarının belki de milli takım dönüşüne denk gelen Kasımpaşa karşılaşması olduğunu söyledi. Buruk, Türk Milli Takımı'ndan dönen oyuncuların belki de en yorgun dönenler olduğunu, 4 maç kaybetmekten dolayı fiziksel değil mental olarak yorgun dönen oyuncular bulunduğunu dile getirdi.

Kadro durumuna da değinen Buruk, "Bundan sonraki bölüm tam kadroyuz. Singo yok. Arada 4 gün dinlenme var. İnsan kazandıkça daha mutlu oluyor ve fiziksel olarak daha çabuk yenileniyor. O yüzden maçları kazanmamız lazım" dedi.

"Batrakov'un performansından memnunuz"

Rus futbolcu Aleksey Batrakov hakkında da konuşan Buruk, ilk defa ülkesinden çıkmış genç bir oyuncu olan Batrakov'un adaptasyonu için başta Lucas olmak üzere herkesin yardımcı olduğunu söyledi. Batrakov'un milli bir oyuncu, iyi bir profesyonel ve iyi bir insan olduğunu belirten teknik direktör, "Ofansif olarak yeteneği çok fazla olan bir oyuncu. Takım savunmasını da çok iyi yapmaya başladı. Onun performansından memnunuz. Bugün son denememizi yapacağız, 11'i belirleyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Barış Alper, Kasımpaşa maçında zaman zaman hem sağ açık hem sağ bek oldu

Barış Alper Yılmaz'ın Kasımpaşa maçında sağ bekte görev yapmasının hatırlatılması üzerine Buruk, oyuncunun bu bölgede ilk kez oynamadığını, iki sezon önce sol bekte de çok fazla maça çıktığını ve takımın sol bekte en sıkıştığı dönemde önemli katkı verdiğini anlattı. "Kasımpaşa maçında zaman zaman Barış hem sağ açık hem de sağ bek oldu. Hem gol atması, hem iyi oynaması, savunmadaki yardımları bu oyunu oynayabileceğini gösterdi" diyen Buruk, Barış Alper'in performans yükselişinde bekten gelip ön tarafa gitmesinin önemli rol oynadığını söyledi.

İlkay Gündoğan için "O insani bir üzüntü"

Buruk, İlkay Gündoğan'ın Kasımpaşa maçının ardından stattan çıkarken yaptığı açıklamalarla ilgili soruyu da yanıtladı. Futbolculuktan geldiğini ve bu tür şeyleri hepsinin yaşadığını söyleyen teknik adam, "Oyuncular robot değil, hepsi insan. Oynamamış hatta kenarda ısınıp oyuna da girmemiş o tecrübedeki bir insan olsanız üzülürsünüz" dedi.

İlkay'ın her zaman antrenmanda en iyi performansını verdiğini ve oynamak için hazır beklediğini söyleyen Buruk, oyuncusunun yaptığının yanlış anlaşılmaması gerektiğini belirterek "O insani bir üzüntü. Soru gelince o tür şeyler olabilir. İlkay takım için en iyisini yapmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. Teknik direktör, bu oyuncuların iyi insanlar ve iyi karakterler olduğunu, takımlarını çok sevdiklerini herkesin bilmesi gerektiğini söyledi, İlkay'dan çok memnun olduğunu sözlerine ekledi.