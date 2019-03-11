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BURTOM’dan Tıp Bayramı Mesajı

BURTOM Sağlık Grubu Yönetim Kurulu ve aynı zamanda BTSO Sağlık Konseyi Başkanı Uzm.

11 Mart 2019 Pazartesi 10:58
BURTOM’dan Tıp Bayramı Mesajı

BURTOM Sağlık Grubu Yönetim Kurulu ve aynı zamanda BTSO Sağlık Konseyi Başkanı Uzm.Dr.Erol Kılıç, "Bir yurt savunma hareketi ile başlayan 14 Mart Tıp Bayramı, temel özü fedakarlık olan tıp mesleği çalışanları tarafından sahip çıkılması gereken önemli bir gündür" dedi. BURTOM Sağlık Grubu yaklaşan Tıp Bayramı öncesi tüm sağlık çalışanlarının bu güne sahip çıkması gerektiğini vurguladı.


Kılıç, tıp bayramı ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, “Ülkemizde, modern ve bilimsel ölçekli ilk tıp eğitiminin başladığı 14 Mart, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık uğruna başlattığı mücadelenin ilk tarihidir. Tıbbiyeliler, 14 Mart 1919’da İstanbul’u işgal eden düşman kuvvetlerini protesto ederek, milli mücadelemizin öncülüğünü yapmış ve İstiklal savaşımızda önemli bir rol oynamıştır. 1919 yılında tıbbiyelilerin yurt savunmasındaki hassasiyetini gösteren bu önemli hareket, daha sonraki yıllarda Türk bilim adamlarının tıp bilimine yaptıkları katkıların teşvik edildiği, buluşların ödüllendirildiği, hizmet sorunlarının tartışıldığı bir gün olarak her yıl 14 Mart’ta düzenli bir şekilde tıp bayramı olarak kutlanmaktadır. Bir yurt savunma hareketi ile başlayan 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları; temel özü fedakarlık olan tıp mesleği çalışanları tarafından sahip çıkılması gereken önemli bir gündür.


Hekimlik, tarih boyunca var olan itibarlı ve saygın bir meslektir. Özünde insana hizmet etmek ve hayat kurtarmak olan bu meslek, ancak severek icra edilebilir. Bu onurlu mesleğin mensupları olarak da bizler, insanımızın her şeyin en iyisine, en güzeline layık olduğuna inanıyoruz ve bunun için gayret gösteriyoruz.


Yaşamlarınıhayat kurtarmaya adamış, amaçları insanı yaşatmak olan tüm hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızı, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:58
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