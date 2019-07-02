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Bursu kesilen ODTÜ'lüler için yaygara kopardılar ama... Yasaya göre yüzde 90'ı kesilmeli

Kredi ve Yurtlar Kurumu, ODTÜ'de düzenlenen sözde 'Onur' Yürüyüşü'nde göz altına alınan 'öğrenci'lerin kredi ve burslarını kesince solak medya yaygara kopardı. Peki KYK tarafından verilen kredi ve burslar hangi koşullarda kesilir? İşte cevabı...

02 Temmuz 2019 Salı 18:44
Bursu kesilen ODTÜ'lüler için yaygara kopardılar ama... Yasaya göre yüzde 90'ı kesilmeli

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu, LGBTİ'li sapkınların ODTÜ'de düzenlene 'Onur' Yürüyüşü’nde gözaltına alınan 'öğrenci'lerin kredi ve burslarını kesti. Kurum, öğrencilerden borçlarını da ödemelerini talep etti.

Eşcinsel sapkınların haberleşme platformu Kaos GL'de duyurulan konu solak medyanın yaygara koparmasına sebep oldu.

Peki Kredi ve Yurtlar Kurumu hangi koşullar burs ve krediyi keser?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği’ndeki "Burs/Kredi Verilmeyecek Haller" maddesi şöyle:

"Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumlarında, eklentilerinde, kalmakta olduğu yurtta, öğretim kurumu veya barındığı yurdun dışında, münferiden veya topluca her ne şekilde olur ise olsun anarşi ve terör olaylarına karışan, öğrenim özgürlüğünü ihlal edici (Direniş, boykot, işgal, yazı yazma, resim yapma, slogan atma vs.) davranışlarda bulunan bu fiillere eksik veya tam teşebbüste bulunan, üzerinde veya kendi kullanımına bırakılmış yerlerde ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, bıçaklar vs. tüm kesici, delici, yakıcı, boğucu, ezici, parçalayıcı, eza ve cefa verici olarak salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere, özel nitelikte yapılmış olan her türlü suç aletlerinden birini veya bir kaçını bulunduran öğrencilere verilmez."

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 18:44
  1. Ankara
  2. Kredi ve Yurtlar Kurumu
  3. ODTÜ
  4. Gençlik ve Spor Bakanlığı

YORUM YAZ

  • hasanhasan8 dk önce
    Yuzde 90'ni nasil hesapladin Akit?
  • Bükücü Bükücü 17 dk önce
    Doğru bir karar zaten arkadan çalışan geniş modifiye eksozlu motorlar para kazandırır devletten almasına gerek yok
  • YusfYusf22 dk önce
    Sen ebedi kal ODTÜ

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