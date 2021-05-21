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Eğitim Bursluluk sınavı tarihi açıklandı mı?
Eğitim

Bursluluk sınavı tarihi açıklandı mı?

Birçok öğrencinin gireceği bursluluk sınavına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. 25 Nisan tarihinde yapılması planlanan bursluluk sınavının ertelenmesiyle gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik uygulanan İOKB bursluluk sınavının yeni tarihi için bir açıklama yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Peki, Bursluluk sınavı tarihi açıklandı mı? İOKB bursluluk sınavı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-05-21 21:15:00 -
Bursluluk sınavı tarihi açıklandı mı?

Ortaokul ve lise öğrencilerinin girebildiği bursluluk sınavı için öğrenci ve veliler arama motorlarında sık sık araştırma yapıyor. Söz konusu sınav için en son ertelenme kararı alınırken bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı açıklanmamıştı. MEB tarafından konuya ilişkin yeni bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor.

Bursluluk sınavı tarihi açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin en son "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak henüz bursluluk sınavının yeni tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bakan Selçuk'un açıklamaları çerçevesinde söz konusu sınavın bu yıl da Eylül ayında yapılması bekleniyor.

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