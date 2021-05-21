Ortaokul ve lise öğrencilerinin girebildiği bursluluk sınavı için öğrenci ve veliler arama motorlarında sık sık araştırma yapıyor. Söz konusu sınav için en son ertelenme kararı alınırken bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı açıklanmamıştı. MEB tarafından konuya ilişkin yeni bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor.

Bursluluk sınavı tarihi açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin en son "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak henüz bursluluk sınavının yeni tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bakan Selçuk'un açıklamaları çerçevesinde söz konusu sınavın bu yıl da Eylül ayında yapılması bekleniyor.