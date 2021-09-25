İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı'na girenler sonuçların açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladı. Peki, bursluluk sınavı sonuçları nereden öğrenilir?

Bursluluk sınavı sonuçları | İOKBS bursluluk sınavı sorgulama

Pek çok kişi bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları 28 Eylül 2021'de açıklanacak. Öğrenciler sonuçlara meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl olur?

1.Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

2.İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

3.Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

4.Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

5.Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

6.Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'agetiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

7.Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

8.Testlerin ağırlıklı standart puanları Standart Puan (TASP) bulunur.

9.Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

10.Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.