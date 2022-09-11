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Eğitim Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınavı sonucu öğren:
Eğitim

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınavı sonucu öğren:

Bursluluk sınavına giren öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, İOKBS sonuçları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2022-09-11 22:10:00 -
Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınavı sonucu öğren:

5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11’inci Sınıf öğrencileri, 4 Eylül Pazar günü İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na (İOKBS) girdi. Peki, sonuçlar açıklandı mı?

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınavı sonucu öğren:

Bursluluk sınavı 4 Eylül 2022’de gerçekleşti. Sınavda dörder seçenekli 100 soru soruldu, sınav süresi 120 dakika olarak uygulandı. Sınavın ardından öğrenciler ve veliler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül Cuma günü açıklanacak.

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