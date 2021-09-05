Bursluluk sınavı puanı kaç 2021? İOKBS kaç puan alan bursluluğu kazanır? 2021 bursluluk puanları
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan, 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin 25 Nisan 2021 tarihinde gireceği 2021 Bursluluk Sınavı korona nedeniyle ertelenmişti. Ertelenen 2021 İOKBS bursluk sınav ı 5 Eylül’de gerçekleştirildi. Peki 2021 bursluluk 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf bursluluk taban puan kaç? 2021 İOKBS bursluluk taban puanları kaç? İşte 2021 bursluluk taban puan.
2021 bursluluk puanları... Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5 Eylül 2021 tarihinde yapıldı. MEB tarafından merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturumda yapılan 2021 İOKBS bursluluk sınavı saat 10.00'da başladı, 12.00'de sona erdi. İOKBS sınavında öğrenciler 100 soru soruldu. 2021 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 bursluluk sınav sonuçları, 28 Eylül'de açıklanacak.
İOKBS 5. sınıf bursluluk sınavı taban puanı
İOKBS 5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356
İOKBS 5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845
İOKBS 5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
İOKBS 5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258
İOKBS 6. sınıf bursluluk sınavı taban puanı
İOKBS 6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450
İOKBS 6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149
İOKBS 6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
İOKBS 7. sınıf bursluluk sınavı taban puanı
İOKBS 7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453
İOKBS 7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967
İOKBS 7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
İOKBS 7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928
İOKBS 8. sınıf bursluluk sınavı taban puanı
İOKBS 8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462
İOKBS 8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372
İOKBS 8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
İOKBS 8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499
İOKBS 9. sınıf bursluluk sınavı taban puanı
İOKBS 9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422
İOKBS 9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516
İOKBS 9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
İOKBS 9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977
İOKBS 10. sınıf bursluluk sınavı taban puanı
İOKBS 10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432
İOKBS 10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482
İOKBS 10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
İOKBS 10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608
İOKBS 11. sınıf bursluluk sınavı taban puanı
İOKBS 11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425
İOKBS 11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891
İOKBS 11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
İOKBS 11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037