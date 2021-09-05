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Eğitim Bursluluk sınavı puanı kaç 2021? İOKBS kaç puan alan bursluluğu kazanır? 2021 bursluluk puanları
Eğitim

Bursluluk sınavı puanı kaç 2021? İOKBS kaç puan alan bursluluğu kazanır? 2021 bursluluk puanları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan, 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin 25 Nisan 2021 tarihinde gireceği 2021 Bursluluk Sınavı korona nedeniyle ertelenmişti. Ertelenen 2021 İOKBS bursluk sınav ı 5 Eylül’de gerçekleştirildi. Peki 2021 bursluluk 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf bursluluk taban puan kaç? 2021 İOKBS bursluluk taban puanları kaç? İşte 2021 bursluluk taban puan.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 12:42:00 - 2021-09-05 12:54:04

2021 bursluluk puanları... Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5 Eylül 2021 tarihinde yapıldı. MEB tarafından merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturumda yapılan 2021 İOKBS bursluluk sınavı saat 10.00'da başladı, 12.00'de sona erdi. İOKBS sınavında öğrenciler 100 soru soruldu. 2021 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 bursluluk sınav sonuçları, 28 Eylül'de açıklanacak.

2021 iokbs bursluluk sınavı taban puanları

İOKBS 5. sınıf bursluluk sınavı taban puanı

İOKBS 5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

İOKBS 5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

İOKBS 5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

İOKBS 5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

İOKBS 6. sınıf bursluluk sınavı taban puanı

İOKBS 6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

İOKBS 6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149

İOKBS 6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

bursluluk 2021 puanları iokbs taban puanları

İOKBS 7. sınıf bursluluk sınavı taban puanı

İOKBS 7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453

İOKBS 7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967

İOKBS 7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

İOKBS 7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

İOKBS 8. sınıf bursluluk sınavı taban puanı

İOKBS 8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462

İOKBS 8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372

İOKBS 8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

İOKBS 8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

İOKBS 9. sınıf bursluluk sınavı taban puanı

İOKBS 9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422

İOKBS 9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516

İOKBS 9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

İOKBS 9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977

İOKBS 10. sınıf bursluluk sınavı taban puanı

İOKBS 10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432

İOKBS 10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482

İOKBS 10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

İOKBS 10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608

İOKBS 11. sınıf bursluluk sınavı taban puanı

İOKBS 11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425

İOKBS 11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891

İOKBS 11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

İOKBS 11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037

2021 bursluluk sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İOKBS Bursluluk sınav soruları cevap anahtarı
2021 bursluluk sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İOKBS Bursluluk sınav soruları cevap anahtarı

Eğitim

2021 bursluluk sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İOKBS Bursluluk sınav soruları cevap anahtarı

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